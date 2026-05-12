Svaki roditelj će reći da svoju decu voli podjednako, bez obzira na njihov karakter, životne odluke ili to gde žive. Međutim, kako godine prolaze, porodični odnosi se često menjaju. Jedno dete ode u inostranstvo ili u drugi grad, dok drugo ostane blizu roditelja i svakodnevno mu pomaže.

Dete koje živi u istom mestu lakše može da ode u kupovinu, odvede roditelja kod lekara ili pomogne oko kuće. Sa druge strane, dete koje živi stotinama kilometara dalje to ne može da čini tako često, čak i kada želi. Upravo zbog toga mnogi roditelji u starijim godinama počinju da razmišljaju kako da pravedno raspodele imovinu i da li neko dete zaslužuje više ili manje nasledstva.

Sa sličnom dilemom obratio se penzioner rubrici pravnih saveta Sindikata penzionera Hrvatske. On je naveo da ima dve ćerke, ali da sa jednom godinama nije u kontaktu zbog porodične svađe.

- U penziji sam i jedna ćerka me često obilazi, dok sa drugom godinama nemam nikakav kontakt. Pošto me ne posećuje niti pita za mene, zanima me da li može da bude proglašena nedostojnom za nasleđivanje - upitao je on.

Pravnici su mu objasnili da zakon veoma jasno određuje kada neka osoba može biti proglašena nedostojnom za nasleđivanje, bilo po zakonu ili testamentu.

To se odnosi na slučajeve kada je naslednik pokušao da ubije ostavioca, falsifikovao ili uništio testament, prisilio osobu da napiše ili promeni testament, ili joj u tome pretio i manipulisao.

Nedostojnim se može smatrati i onaj ko je teško prekršio obavezu izdržavanja prema ostaviocu ili mu nije pružio neophodnu pomoć u situaciji opasnoj po život i zdravlje, iako je to mogao da učini bez rizika za sebe.

Međutim, pravnici naglašavaju da loši odnosi, porodična svađa ili prekid komunikacije sami po sebi nisu dovoljni razlozi da neko izgubi pravo na nasledstvo.

- Sam nedostatak kontakta i narušeni porodični odnosi nisu zakonski osnov da se dete proglasi nedostojnim za nasleđivanje - navodi se u odgovoru pravnika.