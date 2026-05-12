Najveće korporativno izdanje obveznica iz regiona privuklo je gotovo 14 milijardi američkih dolara od oko 300 globalnih institucionalnih investitora, čime je obeležen prelomni trenutak za tržišta kapitala jugoistočne Evrope. Kompanija Telekom Srbija je uspešno zaključila svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Ova transakcija, jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju na globalnom nivou tokom 2025. i 2026. godine, postala je najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne, centralne i istočne Evrope.

Potvrda stabilnosti i odličan potez za zemlju

Stručnjaci su saglasni da je reč o transakciji koja prevazilazi okvire jedne kompanije, emitujući snažne pozitivne signale o celokupnom privrednom ambijentu.

Analizirajući uslove na globalnim berzama, dekan Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić ukazuje na to da je tajming emisije bio izuzetno povoljan. Prema njegovim rečima, trenutna klima na međunarodnom finansijskom tržištu beleži povećanu likvidnost u američkim dolarima, što znači da raspolaže većom količinom slobodnog kapitala, te su investitori "spremniji u ovom trenutku da investiraju i da kupuju u dolarskim obveznicama."

Ipak, povoljni tržišni uslovi sami po sebi nisu garancija uspeha bez snažnog kredibiliteta izdavaoca. Grubišić naglašava da odnos između inicijalne ponude i finalne tražnje predstavlja krunski dokaz poverenja.

- Ovoliki odnos tražnje prema ponudi definitivno govori u prilog uspehu. Radi se o korporativnim obveznicama gde se posmatra konkretna kompanija, njen kreditni rejting i kompanijski rizik. Očigledno je da su percepcije investitora takve da je, kada je reč o Telekomu Srbija, u pitanju jako stabilna investicija - ističe Grubišić za Biznis Kurir, objašnjavajući specifičnost ovakvih instrumenata gde se glavnica dobija tek po dospelosti emisije.

Da je reč o izuzetno zahtevnom zadatku koji traži ozbiljne organizacione kapacitete, za nas potvrđuje i ugledni ekonomista Mahmud Bušatlija, osvrćući se na kompleksnost samog procesa:

- Izaći na međunarodno tržište, to je prilično komplikovano za preduzeće - navodi Bušatlija, podvlačeći činjenicu da je Telekom Srbija uspeo da savlada visoke barijere i ispuni stroge zahteve globalnih regulatora.

Bušatlija takođe ukazuje na važnost stabilne makroekonomske politike, napominjući da je očuvanje stabilnosti kursa od 117 dinara za evro okvir koji uliva sigurnost:

- Za međunarodne finansijske institucije, poput Svetske banke i MMF-a, to je sasvim prihvatljivo.

Otvaranje vrata za domaći biznis

Ovakav prodor Telekoma Srbija na globalno tržište kapitala nameće pitanje može li ovaj uspeh poslužiti kao katalizator za druge domaće sisteme. Profesor Grubišić još jednom potvrđuje uspeh Telekoma Srbija kao kompanije i osvrće se na šire benefite.

- Nisam siguran koliko kompanija pored Telekoma Srbija je na našim prostorima u mogućnosti da ostvari ovakav uspeh - kaže Grubišić.

Pored direktne koristi za kompaniju, Grubišić zaključuje da je ovo izvanredan potez za međunarodni imidž Srbije kao investicione destinacije.

- To je marketinški uvek dobro, jer privlači potencijalno i neke nove ulagače. Na stranim berzama je pažnja investitora uvek velika, pa je ovo odličan marketinški efekat koji skreće pažnju ne samo na kompaniju, već i na zemlju. Reč je o veoma povoljnoj vesti.

Ukrštanjem finansijskih rezultata i stručnih ocena, izdanje obveznica Telekoma Srbija jasno se profilira kroz prizmu dvostrukog uspeha, kao demonstracija izuzetne korporativne snage i kao snažan signal koji dugoročno doprinosi međunarodnom kredibilitetu srpskog i regionalnog tržišta kapitala.

Rekordno interesovanje globalnih investitora

Transakcija je izazvala izuzetno interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara. Emisija je privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, globalnih upravljača imovinom i investitora povezanih sa državnim fondovima. Posebno je značajno istaći da su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija.

Transakciju je predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, koji su činili BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.

Rezultat dugoročne strategije i rasta

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, istakao je dalekosežni značaj ovog finansijskog poduhvata.

- Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za šire regionalno tržište kapitala - izjavio je Lučić.

- Dostizanje iznosa od 13,87 milijardi američkih dolara, uz učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, predstavlja snažnu potvrdu naše dugoročne strategije, operativnih rezultata i finansijske discipline. Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu.

Cene postignute u svim tranšama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evroobveznica kompanije. Sredstva od transakcije omogućiće Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, te da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti.

Ovaj uspeh direktno se naslanja na period rekordnih rezultata. Tokom 2025. godine, Telekom Srbija je ostvario prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde evra, čime je dodatno učvrstio svoju lidersku poziciju. Kreditni profil kompanije podržan je stabilnim rejtingom agencija Moody’s, Fitch Ratings i S&P Global Ratings, a tajming emisije je strateški usklađen sa nedavnim unapređenjem Fitch rejtinga i obezbeđenim finansiranjem američke EXIM banke za razvoj 5G mreže.