Telekom Srbija je uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Transakcija je izazvala izuzetno interesovanje investitora, sa ukupnom tražnjom od 13,87 milijardi američkih dolara od približno 300 vodećih međunarodnih institucionalnih investitora, čime je postala najveće korporativno izdanje obveznica ikada realizovano u regionu jugoistočne / centralne i istočne Evrope, kao i jedna od najtraženijih korporativnih transakcija na tržištima u razvoju na globalnom nivou tokom 2025. i 2026. godine.

Emisija je privukla učešće mnogih od najuglednijih svetskih penzionih fondova, osiguravajućih kompanija, investitora povezanih sa državnim fondovima i globalnih upravljača imovinom, pri čemu su pojedine vrhunske međunarodne institucije po prvi put investirale u region upravo kroz ponudu Telekoma Srbija.

Transakciju je predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući BNP Paribas, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, JPMorgan, OTP Bank, Raiffeisen Bank International i UniCredit.

„Ova transakcija predstavlja prelomni trenutak ne samo za Telekom Srbija, već i za šire regionalno tržište kapitala“, izjavio je Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.

„Dostizanje iznosa od 13,87 milijardi američkih dolara, uz učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, uključujući neke od najuglednijih svetskih penzionih i osiguravajućih fondova, predstavlja snažnu potvrdu naše dugoročne strategije, operativnih rezultata i finansijske discipline. Telekom Srbija se sve više prepoznaje ne kao regionalna priča, već kao kredibilan međunarodni izdavalac sa snažnim osnovama za rast i jasnim putem ka investicionom kreditnom rejtingu.“

Cene postignute u svim tranšama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evroobveznica Kompanije, uz podršku ojačanog kreditnog profila Telekoma Srbija, stabilnih finansijskih rezultata i kvaliteta investitorske tražnje.

Ova emisija dolazi nakon perioda rekordnih operativnih i finansijskih rezultata Telekoma Srbija. Tokom 2025. godine, kompanija je ostvarila prihode od 2,3 milijarde evra i prilagođenu EBITDA-u od 1,3 milijarde evra, dodatno učvrstivši svoju poziciju jednog od vodećih telekomunikacionih i operatora digitalne infrastrukture u jugoistočnoj Evropi.

Transakcija ce omogućiti Telekomu Srbija da refinansira postojeća zaduženja pod povoljnijim uslovima, produži ročnu strukturu duga kroz različite valute i dospeća, kao i da dodatno optimizuje svoju kapitalnu strukturu bez povećanja ukupne zaduženosti.

Učešće investitora u ovoj ponudi svrstava Telekom Srbija među etabliranije izdavaoce sa tržišta u razvoju i značajno proširuje bazu međunarodnih investitora za buduća korporativna izdanja iz regiona.

Očekuje se da će uspešno realizovana transakcija dodatno povećati vidljivost srpskog i regionalnog tržišta kapitala među globalnim institucionalnim investitorima, kao i ojačati međunarodno poverenje u jugoistočnu Evropu kao rastuću investicionu destinaciju.

Kreditni profil Telekom Srbija podržan je rejtingom agencija Moody’s, Fitch Ratings i S&P Global Ratings. Kompanija je takođe strateški uskladila tajming najnovijeg unapređenja Fitch rejtinga neposredno pre realizacije transakcije, dodatno jačajući poverenje investitora i tržišno pozicioniranje u periodu povećane globalne tržišne neizvesnosti. Tome je dodatno doprinelo i nedavno obezbeđeno finansiranje uz podršku američke EXIM banke, namenjeno sprovođenju strategije nacionalnog razvoja 5G mreže Telekoma Srbija.