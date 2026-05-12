Proverite pre nego što krenete u menjačnicu: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 12. maj
Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3818 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.
Kada je u pitanju dolar, kurs dinara će danas biti viši za 0,2 odsto i iznosi 99,6281 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,0 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,8 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.
Podsećamo, kako je juče saopštila NBS u aprilu 2026. godine vrednost dinara bila je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je tokom prva četiri meseca 2026. godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1%.
