Rgoška Banja poznata je po svojim termomineralnim izvorima čija temperatura dostiže oko 30 stepeni. Ova voda koristi se u terapijske svrhe za lečenje reumatskih bolesti, problema sa kičmom, povreda, kao i za oporavak nakon operacija.

Iako raspolaže manjim kapacitetima u odnosu na velike banjske centre, upravo joj to daje posebnu vrednost, jer gostima pruža mirniju atmosferu i više individualnog pristupa.

Blizina Stare planine dodatno upotpunjuje turističku ponudu, pa mnogi posetioci kombinuju boravak u banji sa šetnjama, planinarenjem i obilaskom vidikovaca i sela u okolini Knjaževac.

Cene smeštaja u Rgoškoj Banji

Troškovi smeštaja zavise od vrste i usluge koja se nudi.

U privatnim apartmanima cena noćenja po osobi uglavnom se kreće između 1.200 i 2.000 dinara.

Apartman za dve osobe može se iznajmiti po ceni od 2.500 do 4.000 dinara za noć.

Smeštaj koji uključuje doručak ili večeru košta između 2.500 i 4.500 dinara po osobi.

Kada je reč o banjskom smeštaju sa terapijama, cene se kreću od 3.500 do 6.000 dinara po osobi, dok su desetodnevni i dvonedeljni rehabilitacioni paketi dostupni po nešto povoljnijim uslovima.

Banjska destinacija istočne Srbije

U odnosu na poznatije banjske centre poput Vrnjačke Banje ili Sokobanje, Rgoška Banja nudi znatno pristupačnije cene i mnogo mirnije okruženje. Upravo zbog toga često je biraju penzioneri, porodice i svi oni koji žele odmor i oporavak u prirodi, bez velikih gužvi.

Turistička sezona traje tokom cele godine, dok je najveći broj gostiju prisutan u prolećnim i letnjim mesecima.

Jesen je naročito privlačna zbog prijatnih temperatura, pa ova banja predstavlja odličan izbor za sve koji traže miran, lekovit i cenovno pristupačan odmor.