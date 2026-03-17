Na obroncima Kopaonika nalazi se pravi banjski dragulj Jošanička Banja, koja nudi jedan od najjeftinijih smeštaja u Srbiji.

Smeštena u dolini reke Jošanice, ovo je i vazdušna banja, bogata šumama u kojima preovlađuje crni bor, a proslavila se termalnim izvorima sa lekovitom vodom koji su međunajtoplijima u Evropi. Nalazi se u opštini Raška, na 245 kilometara od Beograda. Miris pare iznad reke u zimskim jutrima i pogled na šumovite padine daju joj planinsko-mediteranski šarm.

Cene smeštaja

Za razliku od poznatih banja, Jošanička Banja nudi mir. Nema gužvi, ni urbanog tempa, samo šum reke, para iznad termalnih bazena i planinski vazduh. Upravo ta kombinacija čini je idealnom za one koji žele da spoje zdravstveni oporavak sa begom iz gradske svakodnevice.

Cene smeštaja u ovoj banji su vrlo pristupačne, a zavise od tipa smeštaja, perioda boravka i opremljenosti. Smeštaj u privatnim apartmanima i sobama može se naći za 20 evra po noćenju, dok van sezone cene padaju na oko 700 do 1.500 dinara po osobi. Hotelski smeštaj je naravno skuplji, ali i komforniji.

Jošanička Banja je mala, ali ima nekoliko prijatnih mesta na kojima mogu da se jedu lokalni specijaliteti po pristojnim cenama. Na meniju su najčešće domaće pečenje i roštilj, gulaš, pasulj, domaće kiselo mleko ili sir, kao i lokalno vino i rakija. Ručak koji uključuje glavno jelo i piće najčešće košta oko 1.000 dinara po osobi, a hrana je vrhunskog kvaliteta, kupljena od lokalnih seljaka.

Termalni izvori Jošaničke banje poznati iz rimskog doba

Lekovita svojstva termalnih izvora u ovoj banji poznata su još od rimskog doba, o čemu svedoče arheološki tragovi u okolini. Tokom osmanskog perioda izvori su takođe bili u upotrebi, o čemu svedoči tursko kupatilo iz 17. veka, dok je ozbiljniji razvoj banjskog lečilišta započeo krajem 19. i početkom 20. veka.

Prvo stručno ispitivanje lekovitosti voda Jošaničke Banje urađeno je 1834. godine. Voda je ispitivana na Bečkom medicinskom univerzitetu, na zahtev kneza Miloša, i voda Jošaničke Banje izjednačena je sa vodama Ribarske i Brestovačke Banje.

Naredne, 1835. godine vodu je ispitao i baron Herder, kraljevsko-saksonski upravitelj rudnika, i isto nastavio ponovo 1846. godine. Tih godina u Jošaničkoj Banji su se lečili članovi porodice kneza Miloša.

Između dva svetska rata Jošanička Banja postaje sve popularnija među gostima iz tadašnje Kraljevine Jugoslavije, a posleratni period donosi izgradnju rehabilitacionih centara i hotela. Danas kombinuje zdravstveni turizam, vikend-odmor i planinski ambijent, što ovu banju svrstava među poznatije u Srbiji, ali i u regionu.

Po čemu je poznata voda?

Izvori Jošaničke Banje nalaze se na vulkanskom području i rezultat su tektonskih promena. Ima ih 13, od kojih su punovodni, odnosno u upotrebi četiri i daju 30 litara vode u sekundi. Izbijaju iz pukotina stena serpentina i trahita.

Jošanička Banja je poznata po hipertermalnim izvorima čija temperatura dostiže i do 78°C, pa voda mora da se hladi kako bi mogla da se koristi. To je svrstava među najtoplije banje u Evropi. Voda je mineralna, bogata natrijumom, kalijumom, kalcijumom i drugim mikroelementima, a zbog svoje temperature i hemijskog sastava koristi se u terapijske svrhe.

Posebnost ove vode je upravo kombinacija visoke temperature i mineralnog sastava, što omogućava snažno delovanje na mišićno-koštani sistem, ali i na cirkulaciju i metabolizam. Svaka terapija se sprovodi uz konsultaciju sa lekarom, posebno zbog visoke temperature vode.

Šta se leči u Jošaničkoj banji?

Terapije u Jošaničkoj Banji najčešće se koriste za lečenje:

reumatskih oboljenja,

problema sa kičmom i zglobovima,

posttraumatskih stanja i oporavka nakon preloma,

određenih neuroloških oboljenja,

problema sa cirkulacijom,

nespecifičnih bolesti pluća, naročito uz inhalacije,

periferne vaskulopatije i različitih oblika polineuropatija,

ginekoloških problema,

kožnih bolesti.

Posetiocima ovog lečilišta je na raspolaganju hidroterapija, koja osim plivanja i kupanja, uključuje i mogućnost podvodne masaže.

Šta se može videti u okolini?

U blizini Jošaničke Banje nalaze se brojne istorijske znamenitosti i manastiri. Prvi među njima je manastir Studenica, jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih manastira, pod zaštitom Uneska, udaljen oko 40 kilometara od banje. Tu je naravno i Kopaonik, odnosno nacionalni park koji je idealan za planinarenje leti i skijanje zimi.

Na 55 kilometara od Jošaničke Banje nalazi se Novi Pazar, grad bogate istorije, u čijoj blizini su manastiri Sopoćani i Đurđevi stupovi. Naravno, ne treba zaboraviti ni Kraljevo i manastir Žiču, koji se nalaze na 74 kilometara od banje.