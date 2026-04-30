Za vrlo kratko vreme od jednog domaćeg lokalnog brenda postali su sinonim za kvalitet i sinonim za domaću pitu bez aditiva bez kvasca po istoj recepturi i kvalitetu kao i pre 200 godina.

Brendirana "sukana pita" iz vranjske kuhinje čuvena samsa sada je zahvaljujući Samsari otvorila vrata srpske prestonice.

Porodično su uključeni u posao. Supruga Jelena, Boba i maleni jednogodišnji Tolja koji je mami i tati najveća inspiracija u poslu.

Glavna i osnovna pita im je samsa, otuda i naziv Samsara. Pored samse tu su domaće pite sa spanaćem, prazilukom, kupusom, duvan čvarcima to jest vranjskom prženicom sa kiselim paprikama. Imaju i starinski propeć i taranu, i domaće salčiće. Propeć sa sirom i jajima koji je standardni, slaninicom paprikom u pavlaci, heljdu spanać. Primamljiva ponuda i za sladokusce i za slanokusce.

Od 25. aprila Samsara je krenula sa radom na Dorćolu u ulici Džordža Vašingtona 9 u blizini Bajlonijeve pijace preko puta Skadarlije.

- Prvi utisak je nestvarno i neočekivano dobar, i Vranjanci i Beograđani, su oduševljeni, pravim domaćim pitama koje ih vraćaju u detinjstvo koje su zapravo upisane u svaki DNK naš, i ti ukusi kojima smo se mi bavili i razvijali su za vrlo kratko vreme osvojili srca svih koji su probali naše proizvode. Samsara postoji u Vranju već godinu i po dana i nakon godinu i po dana smo prepoznali i čuli zahteve i želje ljudi da se što pre nađemo u Beogradu jel u Beogradu živi veliki broj Vranjanaca, ali i južnjaka koji su navikli na upravo ovakav ukus, ukus pravih domaćih ručno sukanih pita. Mi smo za vrlo kratko vreme od jednog domaćeg lokalnog brenda postali sinonim za kvalitet i sinonim za domaću pitu bez aditiva bez kvasci ista receptura i kvalitet kao i pre 200 godina. Mi Vranjanci najviše dugujemo samsi i kao omaž samsi zovemo se Samsara, "samsa i bog sunca ra" spojili smo to da bude Samsara - otkriva Boba.

Široka lepeza proizvoda od testa bez aditiva.Testo je pravo domaće sadrži samo brašno so i vodu i razlika između pite i propeća je ta što u piti imate petnaest malih jufkica, kravajčića, ili ti korica, dok u propeću imate jedanaest, navodi sagovornik Kurira i objašnjava pripremu testa za samsu I pite.

Piprema

Kod pite se na svakih pet kora stavlja fil dok u propeć na svaku malu koricu ide bar po malo fila. Nijedna pita nije masna i svaka pita je preukusna i slasna. Jedan od najtraženijih proizvoda je propeć sa koprivom.

- Po meni propeć sa koprivom jedan je od mojih favorite, ali ja lično najviše volim da jedem propeć sa pečenom paprikom paradajzom i pečurkama to je meni omiljeni propeć. Pored svih tih stvari u ponudi imamo i salčiće i pravu domaću ručno sukanu taranu sušenu na suncu, mešenu sa domaćim mlekom uz ceđ. Ono što bih hteo da naglasim da samsu pravimo isključivo sa domaćim belim lukom i sa domaćim kiselim mlekom koje je garantujem najbolje ne samo u Srbiji nego na svetu. Taj ukus taj zalogaj je zalogaj sreće i zalogaj radosti, ali i zalogaj sećanja.

Na pitanje da li je to ono što Beograđani nisu probali, Boba odgovara:

- Sad jesu i svi koji su probali ne kriju zadovoljstvo, toliko je poruka zahvalnosti što postojimo, toliko lepih reči , toliko radosti na jednom mestu kao u Džordža Vašingtona nisam video skoro nigde. Samsara je zapravo ljubav, ljubav prema testu ljubav prema pitama. Moja supruga mi mnogo pomaže u tom marketingu u osmišljavanju smešnih reklama kao profesionalna glumica.

Za kratko vreme i dva priznanja koja Samsaru kvalifikuju za jedinu pravu najbolju na svetu

- Samsara je jedina takva pitara u Beogradu, a rezultat našeg rada su i dva priznanja sa Samsijade, što znači da mi ne pravimo samo najbolju samsu u ovom gradu, pošto je samsa vranjska nego mi pravimo najbolju samsu na svetu. Pozivam sve da dođu da probaju najbolju pitu na svetu vranjsku samsu kraljicu svih pita za sve nas Vranjance - poručio je Boba.

Drže se ovog zlatnog pravila

Svakog dana prvi kupac jede gratis, a trudnice kod njih imaju prvenstvo kupovine i obavezan poklon pri samoj kupovini jer "mislimo na naše buduće mušterije, da se hrane zdravo još dok su u stomaku", sa osmehom kaže Boba.

- U Beogradu je gram dinar i po zbog svih naknadnih troškova koje imamo zbog plata, prevoza, zakupa lokala trebalo bi da cena bude i viša, ali smo krenuli konceptom da je gram dinar i po. Za pripremu jedne pite je potrebno minimum dva sata da bi nastala. Jedna osoba u toku dana ne može da u jednoj smeni proizvede više od osam pita - objašnjava za Kurir Boba.

On napominje da je samsa jedna od najzdravijih pita, nekada davno u Vranju su se pite pravile sa onim što se ima.

- Uvek je u kući bilo brašna, masti, soli, a kao neki fil odozgo što je sada luksuz pravo domaće kiselo mleko i beli luk. Zdravo i ukusno, ko proba zna o čemu pričam. Ima samo jednu manu brzo se jede - kaže sa osmehom sagovornik Kurira i dodaje:

- Glavni majstor sam ja pored sebe imam tim koji je sa mnom od samog početka.To su vredne žene koje najviše na svetu vole ono što rade a to je da mese i sa osmehom i radošću dolaze na posao. Sve pite su proizvedene u Vranju, smrznute u komori kasnije transportovane hladnjačom za Beograd i smeštene tamo u hladnjači vade se i peku. Isti je kvalitet apsolutno i u Vranju i u Beogradu u svakom trenutku.

Svaki proizvod ima i originalnu poruku, a za kiselo mleko glasi: "Ladan kao taština duša". Za samsu: "Ako te stvarno voli, ni samsa neće vu smeta…"

Vranjanci su ponosni na samsu, i na Samsaru, a u porodici Antić i među radnicima ponos pripada svima bez razlike.

- Svi slavimo kad treba da se slavi, svi smo tu da se podržimo i pomognemo jedni drugima. Samsa i samsara su uspeh svakog od nas nije uopšte ni lako ni jednostavno raditi ovaj posao, ali slušati i gledati sve one reakcije ljudi koji probaju samsu, propeć ili pitu iz Samsare budi neku nadu daje veru i hrabrost da se nastavi dalje uz želju za još većom napredicom. To je znak da vredi, to je najveći uspeh ta osoba će se sigurno vratiti, ali i pričati drugima o ukusima iz Samsare i to je naš najveći marketing tako smo krenuli iz Vranja, tako nastavljamo u Beogradu, na najboljem tržištu za testiranje, nadamo se da će to u budućnosti biti i Niš i Novi Sad. To je nešto što je srž Vranja i DNK svakog od nas, da domaće ostane domaće uz nostalgiju tradiciju i kvalitet - kaže na kraju Slobodan Boba Antić.