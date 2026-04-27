"Znam sve znam, ali ovo je meni srce uzelo...", kaže 18-godišnja Mia Galešić, prva zadarska vulkanizerka, koja je ovom rečenicom dala odgovor na pitanje koje postavljaju svi - mlada, lepa, pa otkud baš u tom poslu koji se računa u "muške".

Mnogima je neshvatljivo da se tako mlada devojka koja se bavi manekenstvom i pozira tiptop našminkana u najfinijim haljinama odlučila da svoje dane provodi u kanalu ispod automobila, u radničkom kombinezonu bez dugih manikiranih noktiju.

Ali, kaže, tako voli jer je oduvek volela i automobile i motore.

Manekenka Mia radi kao vulkanizerka Foto: HRT Printscreen

Iz kanala juri na šminkanje i snimanje

Prva zadarska vulkanizerka Mia školovala se u stvari za pedikirku, a bavila se i manekenstvom. Presvlačenje iz finih haljina u radnu, vulkanizersku odeću za nju nije nikakav problem.

Njene ruke crne su od ulja i gume, ali ni to joj ne smeta.

I vlasniku radnje u prvi mah je bilo čudno, ali je odlučio - neka je, neka proba, a sada kaže: 

- Lepo, došla je i pitala da bi ona radila taj posao u radioni. S obzirom na stanje na tržištu radnika, odlučili smo da joj damo priliku...

Zadarski vulkanizer Robin Parić kod kog radi veli i da je odradila probni rok i da je odnedavno i zvanično stalno zaposlena kao vulkanizerka. 

Ne propustite
- Neke je stvari pohvatala brže nego neki muški koje sam učio a bilo ih je mnogo, kaže gazda Robin.  

Kurir.rs/HRT

