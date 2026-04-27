DUGE NOGE, TANAK STRUK, ZGODNA DO BOLA, A KAD UHVATI TOČAK... Manekenka Mia izučila za pedikirku, ali džaba kad srce neće! Muški zinu kad vide ko im menja gumu
"Znam sve znam, ali ovo je meni srce uzelo...", kaže 18-godišnja Mia Galešić, prva zadarska vulkanizerka, koja je ovom rečenicom dala odgovor na pitanje koje postavljaju svi - mlada, lepa, pa otkud baš u tom poslu koji se računa u "muške".
Mnogima je neshvatljivo da se tako mlada devojka koja se bavi manekenstvom i pozira tiptop našminkana u najfinijim haljinama odlučila da svoje dane provodi u kanalu ispod automobila, u radničkom kombinezonu bez dugih manikiranih noktiju.
Ali, kaže, tako voli jer je oduvek volela i automobile i motore.
Iz kanala juri na šminkanje i snimanje
Prva zadarska vulkanizerka Mia školovala se u stvari za pedikirku, a bavila se i manekenstvom. Presvlačenje iz finih haljina u radnu, vulkanizersku odeću za nju nije nikakav problem.
Njene ruke crne su od ulja i gume, ali ni to joj ne smeta.
I vlasniku radnje u prvi mah je bilo čudno, ali je odlučio - neka je, neka proba, a sada kaže:
- Lepo, došla je i pitala da bi ona radila taj posao u radioni. S obzirom na stanje na tržištu radnika, odlučili smo da joj damo priliku...
Zadarski vulkanizer Robin Parić kod kog radi veli i da je odradila probni rok i da je odnedavno i zvanično stalno zaposlena kao vulkanizerka.
- Neke je stvari pohvatala brže nego neki muški koje sam učio a bilo ih je mnogo, kaže gazda Robin.
Kurir.rs/HRT