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Mnoge priče koje završavaju na sudu počinju upravo ovom rečenicom - "Ma znam ga ceo život, ne treba meni papir". Građani Srbije i dalje često pozajmljuju novac prijateljima, rođacima i komšijama oslanjajući se isključivo na poverenje, verujući da između ljudi koji se poznaju ugovor nije potreban.

Tako je, prema primeru koji advokati često navode kao tipičan za ovakve sporove, prošao i Petar M. iz Sremske Mitrovice.

Dao komšiji 3.000 evra za automobil

Petar je komšiji pozajmio 3.000 evra kako bi kupio automobil. Dogovor je bio jednostavan, novac će biti vraćen za šest meseci. Pošto su se godinama poznavali, nije tražio ugovor, priznanicu niti bilo kakvu potvrdu. Nije bilo ni svedoka. Sve se završilo na usmenom dogovoru i stisku ruke.

Međutim, kada je istekao rok za vraćanje novca, usledio je problem. Komšija je odbio da vrati novac tvrdeći da se nije radilo o pozajmici, već o poklonu.

Od komšijskog dogovora do sudnice

Pošto nije postojala nikakva pisana potvrda da je novac pozajmljen, spor je završio na sudu. Tada više nije bilo dovoljno da Petar tvrdi kako je novac dao na zajam, a komšija da je novac dobio na poklon. Sud je morao da utvrđuje šta se zaista dogodilo, a najveći problem postalo je dokazivanje.

Pravnici upozoravaju da su upravo ovakve situacije među najčešćim sporovima koji nastaju između ljudi koji su godinama bili u dobrim odnosima.

Šta kaže zakon

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, ugovor ne mora uvek da bude zaključen u pisanoj formi da bi bio punovažan.

To znači da usmeni dogovor može biti pravno obavezujući, ali samo ukoliko se kasnije može dokazati da je postojao i šta je njime bilo ugovoreno.

Kao dokaz mogu poslužiti poruke, elektronska prepiska, potvrde o uplati, svedoci ili drugi materijalni tragovi. Kada takvih dokaza nema, dokazivanje pred sudom postaje znatno teže.

Jedna poruka može da sačuva hiljade evra

Advokati savetuju da se čak i kada su u pitanju prijatelji, rođaci ili komšije, svaka pozajmica novca potvrdi makar jednostavnom priznanicom, SMS porukom ili elektronskom prepiskom. Za nekoliko minuta može se napraviti dokaz koji kasnije može sprečiti višegodišnji spor i gubitak novca. Kada dođe do nesporazuma, sud ne odlučuje na osnovu poverenja, već na osnovu dokaza.

Kada usmeni dogovor nije dovoljan

Iako zakon priznaje usmene ugovore, postoje poslovi za koje je obavezna pisana forma.

To se posebno odnosi na promet stanova, kuća i zemljišta, ugovore o doživotnom izdržavanju i druge pravne poslove za koje zakon propisuje posebnu formu.

Zato stručnjaci imaju jednostavan savet, verujte ljudima koliko želite, ali važnije dogovore ipak stavite na papir.