Hrvatska pošta upozorila je korisnike na pokušaj prevare na području šireg centra Zagreb, gde su se nepoznate osobe predstavljale kao poštari i dolazile na adrese građana sa pošiljkama koje korisnici nisu naručili, tražeći od njih da plate pouzeće prilikom uručenja.

Prevaranti glume poštare

"Pozivamo korisnike koji su naručili ili očekuju pošiljke sa naplatom pouzećem da obrate pažnju na detalje kako bi se zaštitili od potencijalne prevare: poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv je po službenoj uniformi na kojoj se nalazi službeni logo kompanije, poštaru prilikom dostave korisnici mogu da plate iznos beskontaktno ili gotovinom, a primalac pošiljke mora digitalno da se potpiše u aplikaciji na uređaju koji poštar nosi sa sobom tokom dostave.

Radi dodatnog opreza upozoravamo da se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica. Umesto nje prevaranti koriste obrazac koji je dostupan u poštanskim poslovnicama, ali koji ne služi kao adresnica, već se popunjava prilikom predaje pošiljke. Uz ovu vest priložena je fotografija pomenutog obrasca koji prevarantima služi kao lažna adresnica“, navode iz Hrvatske pošte.

Obratite se policiji

"Ključno je naglasiti da, ukoliko korisnici ne očekuju dostavu, obavezno treba da provere sa ukućanima da li neko očekuje pošiljku i od koga. Ako očekuju paket, potrebno je proveriti da li iznos pouzeća odgovara iznosu koji je internet prodavnica navela kao vrednost robe prilikom kupovine.

Korisnicima savetujemo da se obrate policiji i kontakt centru Hrvatske pošte ukoliko su bili žrtve prevare ili pokušaja prevare“, saopštili su iz Hrvatska pošta.