Slušaj vest

Redizajn novčanica evra predstavlja jednu od najvećih promena u evrozoni u poslednje dve decenije. Evropska centralna banka završava veliki projekat izmene izgleda evra, koji je pokrenut krajem 2021. godine.

Nova serija novčanica doneće značajne promene u dizajnu, ali i u samim apoenima, među kojima je i ukidanje novčanice od 500 evra.

Evropska centralna banka je prošlog jula raspisala konkurs za evropske grafičke dizajnere kako bi prikupila predloge za novi izgled novčanica.

Dizajneri koji su prošli izbor imaju rok do kraja ovog meseca da dostave konačna rešenja. Nakon toga, predlozi će biti poslati stručnom žiriju, a zatim i Upravnom savetu ECB, koji će doneti konačnu odluku.

ECB je potvrdila da u novoj seriji više neće biti novčanice od 500 evra. Ova odluka doneta je kako bi se smanjio rizik od pranja novca i olakšalo praćenje finansijskih tokova.

Ipak, građani koji već imaju novčanice od 500 evra ne treba da brinu. One će i dalje važiti kao zakonito sredstvo plaćanja i moći će da se koriste bez vremenskog ograničenja, iako se nove više neće štampati.

Redizajn evra smatra se jednom od najvećih promena u evropskom monetarnom sistemu u poslednjih 20 godina, a nova serija novčanica trebalo bi da bude predstavljena nakon što ECB završi izbor dizajna i tehničkih rešenja.