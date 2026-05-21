Među njima su naslednik popularne Ford Fieste i potpuno novi Ford Bronco namenjen isključivo Evropi.

Nova Fiesta trebalo bi da bude mali električni hečbek razvijen u saradnji sa kompanijom Renault, koristeći mehaničku platformu modela Renault 5.

Uz nju stiže i električni krosover inspirisan modelom Renault 4, kao naslednik aktuelnog modela Ford Puma Gen-E.

Ford istovremeno razvija i dva nova SUV modela sa hibridnim i plug-in hibridnim pogonima, koji bi trebalo da zamene današnje modele Ford Puma i Ford Kuga.

Posebnu pažnju privlači novi Bronco za Evropu. Iako će izgledom podsećati na američki Bronco, biće potpuno drugačiji model i proizvodiće se u Fordovoj fabrici u Valensiji od 2028. godine.

Američki proizvođač pokušava da zaustavi pad prodaje u Evropi i odgovori na sve jači uticaj kineskih brendova kao što je BYD.

Ford zato želi da se fokusira na prepoznatljiv dizajn i sportski karakter inspirisan reli modelima kao što su Escort RS Cosworth, Focus WRC i Fiesta WRC.