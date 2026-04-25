Slušaj vest

Iako su servisni intervali danas duži nego ranije, cena rezervnih delova i specijalizovanih maziva je viša, pa ukupna računica zavisi od načina vožnje, opterećenja i redovnog održavanja vozila.

Prema rečima stručnjaka, moderni dizelaši koriste ulja nižeg viskoziteta, poput 0W-20, što omogućava lakši rad motora pri hladnom startu i smanjuje habanje komponenti. Međutim, u određenim uslovima, posebno pri većim opterećenjima, može doći do povećane potrošnje ulja.

Uz to, AdBlue tečnost, koja se koristi za smanjenje emisija, predstavlja dodatni trošak, a troši se u proseku oko 0,7 do 1 litra na 1.000 kilometara. Važan deo savremenih dizelaša su i start-stop sistemi, koji zahtevaju snažnije i naprednije akumulatore. Iako su pouzdaniji, oni su i skuplji, a njihov vek trajanja je obično između 5 i 8 godina. Slično važi i za filtere goriva - zbog naprednijih sistema ubrizgavanja oni su efikasniji i precizniji, ali i znatno skuplji nego ranije generacije.

Koji delovi traje dugo?

Sa druge strane, pojedini mehanički delovi poput lanca ili kaiša razvoda sada traju duže, što znači ređe zamene i niže troškove na duži rok. Produženi su i servisni intervali, koji se kreću između 20.000 i 40.000 kilometara, što dodatno smanjuje učestalost odlaska u servis. Ipak, kada dođe do zamene, određene komponente poput alternatora, kvačila i zamajca i dalje predstavljaju značajniji trošak. Ovi delovi su robusniji i dugotrajniji, ali i skuplji za popravku ili zamenu. Slično je i sa grejačima, koji danas imaju više funkcija i veću izdržljivost, ali i višu cenu.

Dizelaši bez većeg kvara do 500.000km

Uprkos većim pojedinačnim troškovima, zaključak stručnjaka je da su savremeni dizel motori generalno pouzdaniji i dugotrajniji. Uz pravilno i redovno održavanje, mogu preći između 300.000 i 500.000 kilometara bez većih kvarova. Ukupno gledano, iako su neki delovi skuplji nego ranije, ukupni troškovi održavanja često mogu biti niži nego kod starijih generacija - barem u prvim fazama eksploatacije, piše Revija HAK.