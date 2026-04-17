Osumnjičena Dunja Sijera (38) uhapšena je 9. aprila od strane kancelarije šerifa okruga Majami-Dejd nakon istrage o razrađenoj šemi prevare sa kreditima.

Prema navodima zvaničnika, ona je u periodu od 4. do 12. oktobra 2023. godine, kroz niz transakcija, navodno nabavila čitavu flotu automobila, SUV vozila i motocikala.

Izigrala sistem

Istražitelji tvrde da je Sijera tokom tih osam dana uspela da ostane korak ispred sistema za proveru kreditnog rejtinga, realizujući svaku kupovinu pre nego što bi se nagomilani dugovi uopšte registrovali u njenom kreditnom dosijeu, prenosi CarScoops.

Kako bi obezbedila finansiranje, ova žena je navodno koristila lažnu radnu poziciju. Iako su nadležni utvrdili da je zapravo radila kao konobarica i kasirka u jednom restoranu u Majami Lejksu, u zahtevima za kredit navodila je da je generalna direktorka tog istog objekta.

Ključni faktor bila je navedena plata od neverovatnih 180.000 dolara mesečno, odnosno 2,16 miliona dolara godišnje. Prema izveštaju stanice "7 News Miami", njena lista za kupovinu izgledala je kao katalog snova i obuhvatala je sportske automobile, porodične terence, pa čak i motocikle.

Organizovana šema

Biro za organizovani kriminal okruga Majami-Dejd veruje da ona nije delovala sama. Sumnja se da je Sijera bila "fiktivni kupac" unutar šire mreže koja uključuje brokere i menadžere finansija u auto-salonima. Navodi se da su ovi insajderi forsirali odobravanje ugovora zaobilazeći standardne provere, "frizirajući" aplikacije i dodajući opcije sa visokim maržama kako bi maksimizovali svoju zaradu pre nego što zajmodavci uoče lažne podatke o prihodima.

Sijera se sada suočava sa više optužbi za teška krivična dela, uključujući organizovanu prevaru, tešku krađu i prevare u vezi sa vozilima. Trenutno se nalazi u pritvoru uz kauciju od 26.000 dolara, dok je istraga i dalje aktivna kako bi se u potpunosti razbila ova kriminalna mreža.