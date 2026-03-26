U ruskim auto-salonima počeli su da se pojavljuju novi krosoveri BelGee X50+, a cene ovog modela objavljene su pre nekoliko dana.

Krosover BelGee X50+ je modernizovana verzija modela BelGee X50, koji se već nekoliko godina proizvodi u Belorusiji i uživa odličnu potražnju na ruskom tržištu. Automobil je dobio osvežen dizajn karoserije i enterijera, prenosi sajt Wroom.

Izmene na spoljašnjosti i u kabini nisu jedine novosti. Automobil je sada opremljen četvorocilindričnim turbo-motorom od 1.5 litara snage 147 KS, umesto trocilindričnog motora iste zapremine.

Tu je i sedmostepeni menjač sa dvostrukim kvačilom (robotizovan) i pogon na prednje točkove.

BelGee X50+ za rusko tržište zvanično je predstavljen pre nekoliko dana, zanimljivo je da je nakon modernizacije krosover pojeftinio. Osnovni BelGee X50+ sada košta oko 23.100 evra (2.320.000 rubalja), što je za oko 1.000 evra manje od verzije bez oznake "plus".

Ukoliko vam unutrašnjost liči na neki brend, niste daleko od istine - BelGee u imenu krije "sastojke" od kojih je napravljen. U pitanju je, naime, rezultat saradnje koja je 2011. godine nastala između beloruske vlade i kineske kompanije Geely.