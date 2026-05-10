Klimatizacija u automobilima danas se podrazumeva, naročito tokom letnjih vrućina, ali njena upotreba u određenim okolnostima može dovesti do novčanih kazni.

U nekim evropskim zemljama problem nije sama klima, već navika vozača da ostavljaju motor uključen kako bi rashladili unutrašnjost vozila, što se smatra nepotrebnim zagađivanjem.

Kako piše Fenix, u Nemačkoj takvo ponašanje može vas koštati i do 80 evra. Razlog su propisi koji zabranjuju nepotrebno stvaranje buke i emisija, uključujući i držanje motora u radu bez opravdanja.

Iako se klima-uređaj ne pominje direktno u zakonu, njegovo korišćenje dok vozilo stoji tumači se kroz ovu odredbu. Drugim rečima, ukoliko sedite u parkiranom automobilu sa upaljenim motorom samo zbog klime, postoji rizik od kazne.

Zanimljivo je da su vozači električnih automobila u povoljnijem položaju. Pošto njihov sistem hlađenja ne zavisi od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mogu da rashlađuju kabinu bez kršenja pravila o emisiji štetnih gasova.

Situacija je još rigoroznija u Italiji, gde su kazne za isto ponašanje znatno veće i kreću se od 223 do 444 evra. Tamošnji propisi već duže vreme zabranjuju ostavljanje motora u radu isključivo zbog klimatizacije, a poslednjim izmenama kazne su dodatno pooštrene. Ova pravila važe i za parkirana vozila, ali i za ona koja stoje u saobraćaju.

Iako klima u automobilu doprinosi komforu, zakonodavci sve više stavljaju akcenat na smanjenje emisija i zaštitu životne sredine.

Zbog toga bi vozači, naročito oni koji putuju u inostranstvo, trebalo da se informišu o lokalnim propisima kako bi izbegli nepotrebne troškove.