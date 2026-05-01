U Smederevu zaplenjeno oko 3.000 kilograma mesa bez porekla i deklaracije

Pred prvomajske praznike Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) izvršila je 223 inspekcijska nadzora kojima su obuhvaćeni poreski obveznici koji obavljaju delatnost prodaje mesa i mesnih proizvoda, trgovine, ugostiteljstva i druge uslužne delatnosti.

Predmet kontrola bila je provera poštovanja odredbi Zakona o Poreskoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreskih zakona.

Različiiti prekršaji

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 479 prijavljenih radnika i 17 neprijavljenih radnika. Otkrivena su dva objekta koja su obavljala delatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa i 80 poreskih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 11 objekata i u 101 kontroli izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 307.400 KM (oko 18.444.000 dinara).

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 223 kontrolisana poreska obveznika pokazali su da 45,3 odsto poreskih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo sa važećim zakonima na području Federacije BiH.

Sarajevski kanton: Izvršene su 34 kontrole u kojima je zatečeno 87 prijavljenih radnika, tri neprijavljena radnika, dva objekta koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa i pet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zapečaćena su dva objekta i izrečene kazne u iznosu od 27.500 KM (1.650.000 dinara).

Tuzlanski kanton: Izvršene su 44 kontrole, zatečeno je šest neprijavljenih radnika i 21 obveznik bez fiskalnog prometa. Zapečaćeno je šest objekata sa ukupnim kaznama od 88.600 KM (5.316.000 dinara).

Srednjobosanski kanton: Izvršeno je 20 kontrola, zatečena dva neprijavljena radnika i 13 obveznika bez fiskalnog prometa. Izrečene su kazne u iznosu od 47.150 KM (2.829.000 dinara).

Velike kazne

Zeničko-dobojski kanton: Izvršeno je 40 kontrola, jedan neprijavljeni radnik i 16 obveznika bez fiskalnog prometa. Zapečaćen je jedan objekat sa kaznama od 45.000 KM (2.700.000 dinara).

Hercegovačko-neretvanski kanton: Izvršeno je 36 kontrola, dva neprijavljena radnika i 15 obveznika bez fiskalnog prometa. Zapečaćen je jedan objekat, a kazne iznose 52.100 KM (3.126.000 dinara).

Zapadnohercegovački kanton: Izvršeno je 16 kontrola i otkriveno pet obveznika bez fiskalnog prometa. Izrečene su kazne od 18.050 KM (1.083.000 dinara).

Unsko-sanski kanton: Izvršeno je 12 kontrola, dva neprijavljena radnika i tri obveznika bez fiskalnog prometa. Kazne iznose 13.500 KM (810.000 dinara).

Livanjski kanton (Kanton 10): Izvršeno je devet kontrola i jedan obveznik bez fiskalnog prometa. Kazne iznose 11.500 KM (690.000 dinara).

Bosansko-podrinjski kanton: Izvršeno je osam kontrola, zatečen jedan neprijavljeni radnik. Jedan objekat je zapečaćen uz kaznu od 500 KM (30.000 dinara).

Posavski kanton: Izvršene su četiri kontrole i zatečen jedan obveznik bez fiskalnog prometa. Izrečene su kazne od 3.500 KM (210.000 dinara).