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Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) potvrdio je u Vašingtonu uspešan završetak treće revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana Instrument za koordinaciju politika (PCI) sa Republikom Srbijom.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je, nakon objave MMF-a, da je to još jedna odlična vest za građane Srbije, potvrda kredibiliteta i otpornosti srpske ekonomije, kao i posvećenosti Vlade očuvanju makroekonomske stabilnosti, a koja stiže od strane renomirane, međunarodne finansijske institucije kakva je MMF.

- Živimo u vremenu globalnih nestabilnosti i izazova, kada su sve ekonomije sveta izložene konstantnim pritiscima i šokovima. U takvim uslovima, Srbija nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku, da sprovodi reforme, da čuva makroekonomsku stabilnost, da poboljšava kvalitet života svih građana“, rekao je ministar Mali.

Ključni makroekonomski pokazatelji

Ministar je naglasio da su domaći ekonomski parametri stabilni i u okvirima planiranog:

Privredni rast: Srbija je u prvom kvartalu ove godine bila među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi.

Javni dug: Nalazi se daleko ispod nivoa Mastrihta i iznosi 43,8 odsto BDP-a.

Tržište rada: Nezaposlenost je ispod 9 procenata, dok zaposlenost iznosi 50,7 odsto.

Likvidnost: Na računu države nalazi se oko 515 milijardi dinara.

Zlatne i devizne rezerve: Devizne rezerve su na rekordnom nivou od 29,9 milijardi evra, dok su rezerve zlata premašile 54 tone.

- Dakle, naše javne finansije su u potpunosti stabilne, a ekonomija otporna - naveo je Siniša Mali, dodajući da je država zahvaljujući toj stabilnosti spremna da sprovede sve mere podrške građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ekspo i "Skok u budućnost" kao motori razvoja

Mali je istakao i značaj Ekspoa kao snažnog pokretača ekonomskog rasta i ogromne razvojne šanse za Srbiju. Kroz realizaciju investicionog ciklusa vezanog za Ekspo gradi se infrastruktura, unapređuje saobraćajna povezannost i stvaraju dodatne mogućnosti za privlačenje stranih direktnih investicija.

- Ekspo je naša osnova za dalji rast, motor razvoja, na čijim krilima smo pokrenuli i program "Skok u budućnost – Srbija 2027". Realizacijom predviđenih projekata u okviru tog programa, a kojih je čak 323, od Srbije pravimo bolje mesto za život - istakao je Mali.

Cilj Vlade u narednom periodu ostaje održiv ekonomski razvoj, uz dalju modernizaciju države, unapređenje poslovnog ambijenta i još efikasnije javne usluge.

Kontekst posete Misije MMF-a

Misija MMF, koju je predvodila Anet Kjoben (Anette Kyobe), boravila je u Beogradu od 22. aprila do 5. maja povodom treće revizije aktuelnog aranžmana.

Tom prilikom su izneti zvanični zaključci delegacije MMF-a u kojima je, između ostalog, navedeno da „snažni zaštitni mehanizmi Srbije – umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima“. MMF je tom prilikom takođe saopštio da Srbija uspešno napreduje u fiskalno-strukturnim reformama.