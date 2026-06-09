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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje novog paketa državnih mera usmerenog ka najugroženijim slojevima stanovništva. Ovaj paket obuhvatiće značajna finansijska izdvajanja i fokusiraće se na tri glavna stuba, dodatnu podršku penzionerima, snižavanje cena lekova za najosetljivije pacijente, као i poboljšanje statusa zaposlenih u socijalnoj zaštiti, korisnika socijalne pomoći i veterana.

Pored ovih konkretnih mera, najavljeno je i širenje dostupnosti zdravstvene nege u najudaljenijim seoskim sredinama.

1. Dodatna pomoć za penzionere (uz redovno povećanje)

Kada je reč o najstarijim sugrađanima, predsednik je naglasio da će redovno povećanje penzija biti realizovano odvojeno od ovog paketa pomoći, kao znak zahvalnosti za teret reformi koji su penzioneri podneli.

- Povećanje penzija će svakako biti, i to značajnog. Ovo o čemu ja govorim nema veze sa tim, i to neće biti deo ovog ekstra paketa o kojem govorim. Dakle, mi smo govorili ranije da smo plate povećavali i više i češće nego penzije. Poslednje dve godine više povećavamo penzije, gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su na najodgovorniji, na najozbiljniji način i najposvećeniji podržavali reforme i promene u ovoj zemlji.

Govoreći o mogućnostima državne kase da finansira nove mere, Vučić je istakao da trenutna ekonomska aktivnost to dozvoljava:

- Nije uvek lako objasniti ljudima, jer ne postoji ćup iz kojeg vadite pa ste vi dobri ili loši. Nekada ne postoji novac, nekada ne postoji ekonomska aktivnost koja vam to omogućava. U ovom trenutku, mi to sebi možemo da priuštimo. O čemu mi razmišljamo, šta je suština da bi to ljudi mogli da znaju, ja neću moći sve da kažem, ali da ljudi negde mogu to da razumeju.

Iako je Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) predložila uvođenje takozvane 13. penzije isključivo za najsiromašnije, država je odlučila da model pomoći obuhvati sve penzionere, s tim da će oni sa nižim primanjima dobiti više novca.

Meta lažnih trgovaca su uglavnom stariji građani Foto: Shutterstock

- Prva stvar, sanas su ljudi u PUPS-u rekli: 'Dajte najsiromašnijima, ne možemo da damo svima, dajte najsiromašnijima 13. penziju.' Mi mislimo da ćemo da smislimo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Dakle, ne možemo da izbegnemo i da kažemo: Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzija, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos.

2. Državne subvencije za jeftinije lekove

Druga ključna mera odnosi se na zdravstveni sistem, odnosno na pojeftinjenje medikamenata za hronične bolesnike. Država planira da preuzme deo troškova, a stručnjaci trenutno donose odluku o samom modelu subvencionisanja. Ciljna grupa za ove olakšice biće pacijenti na dijalizi, kardiovaskularni bolesnici, dijabetičari, ali i deca kojoj su potrebni skupi lekovi.

- Deo ćemo mi da preuzmemo. Ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi dogodilo, mi moramo da preuzmemo subvencionisanje dela grupe lekova. Da li ćemo mi to generički da posmatramo ili po proizvođačima, to još stručnjaci se lome, zato sam rekao i zato još ne mogu o svemu da govorim. Ali ono što im je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari i tako dalje, dakle za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove.

Predsednik je skrenuo pažnju na težak položaj penzionera sa malim poljoprivrednim penzijama kojima je kupovina neophodne terapije često nepremostiv finansijski udarac.

- Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete, zamislite, tu tragediju i te probleme. Nije to mnogo, nije mnogo takvih ljudi, ali ih ima, i naše je da pokažemo brigu prema tim ljudima.

3. Centri za socijalni rad i pomoć veteranima

Treći segment mera posvećen je sistemu socijalne zaštite i borcima. Vučić je priznao da je država u prethodnom periodu napravila propust kada je reč o platama zaposlenih u Centrima za socijalni rad, te najavio ispravljanje te nepravde. Pored njih, država će usmeriti pomoć ka primaocima socijalne zaštite, kao i ratnim veteranima.

- I treća stvar je, mnogo važna, koju sam želeo da kažem, nisu to jedine kategorije, ne samo penzioneri. Mi o tome razmišljamo šta da uradimo. Prvo moramo da razgovaramo o centrima za socijalni rad. Tamo nama rade veoma vredni ljudi, dobri ljudi, ali ih je malo nedovoljno širom Srbije. I sad, mnogo tih aktivnosti, ne njihovom krivicom, već našom krivicom, ali i nedovoljnim primanjima koje imaju ti ljudi, jer smo u nekoliko navrata preskakali povećanje primanja za te ljude i nezasluženo su potcenjeni u sistemu države, a da ne govorimo o ljudima, primaocima socijalne, socijalne zaštite, dakle, koji imaju nedovoljna primanja. I takođe, ne možemo mi da obećavamo kule i gradove našim veteranima, našim borcima, ali možemo da ih iznenadimo nekada dobrim stvarima, da ukoliko je moguće i finansijski pokažemo to poštovanje.

Još jedan poduhvat u zdravstvu

Zaokružujući najavu novog paketa, Vučić je naglasio da izdvojena sredstva neće biti simbolična i da država kreće u aktivnu kampanju približavanja zdravstvene zaštite ljudima u zabačenim krajevima, kako bi lekar došao do svakog usamljenog domaćinstva.

- I to nimalo neće biti beznačajna finansijska sredstva, kad kažem nimalo beznačajna, uverićete se, i gledamo kako da te probleme rešimo, posebno mi je ovo za lekove stalo, jer to je jedna stvar koja nije jednokratna, nije kratkoročna, dakle to bi trebalo na jednu grupu stanovnika. A onda ćemo da idemo sa dodatnim, vezano za taj paket, idemo na ono što su mere oko zdravstva, kako da stignemo do svakog, kako da stignemo do svakog najudaljenijeg sela, kako da pregledamo svakoga, kako da nekome produžimo život, kako da tamo gde su usamljenička domaćinstva, koji ne mogu da odu do grada, koji ne mogu taj luksuz seb i, pod znacima navoda luksuz, da dozvole, da mi dođemo do njih, da pokažemo da možemo.