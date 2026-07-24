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Majstore je sve teže naći, a kad ih i nađete, cena ume da bude takva da čovek ozbiljno razmisli da li da zasuče rukave i posao odradi sam.

Krečenje, postavljanje pločica, skraćivanje laminata ili pravljenje jedne police više nisu poslovi koji se uvek isplate prepustiti drugima.

Nestašica majstora i rast cena radova poslednjih godina promenili su navike građana. Kad tome dodamo činjenicu da su preostali majstori ili priučeni ili premoreni, pa se na upis u njihov kalendar čeka nekoliko nedelja, ideja da se krene u "uradi sam“ veštine deluje sve privlačnije i praktičnije.

Danas mnogi sami kreče, postavljaju laminat, prave police ili se upuštaju u manje adaptacije. U praksi, u Beogradu i Novom Sadu molerske usluge se najčešće kreću oko 4 - 7 evra po kvadratu za osnovne radove, dok keramičari za postavljanje pločica često naplaćuju 15 - 25 evra po kvadratu, a kod složenijih radova i više. Kada se to preračuna u vreme rada, satnica iskusnog majstora neretko prelazi 10 - 20 evra po satu.

Ali, postoji još jedan problem - alat. Malo ko će kupiti cirkular, hoblericu ili mašinu za sečenje pločica ako će ih upotrebiti jednom. Praktični Amerikanci odavno su shvatili da je lakše probati sam, nego čekati majstora. Zato je u svetu već godinama uobičajena praksa iznajmljivanja alata. A kod nas? Verovali ili ne, ta mogućnost postoji i u Srbiji.

Ne znamo zašto se ne reklamira, ali oni koji su probali ovu opciju, kažu da je sasvim isplativa. Iznajmljuju se i mali kućni alati i profesionalne mašine od bušilica i hoblerica do opreme za parket i keramiku.

Foto: Grigor Ivanov/Shutterstock

Okvirne cene iznajmljivanja alata na dan Ručna električna hoblerica 1.000 - 2.000 din

Udarna bušilica / perforator 800 - 2.000 din

Ručni cirkular 1.500–2.500 din

Stoni cirkular 2.500–5.000 din

Sto za sečenje pločica 2.000 - 4.000 din

Mašina za sečenje keramike (vodeno sečenje) 3.000 - 6.000 din

Mašina za obradu parketa 4.000 - 8.000 din

Alat za sečenje laminata 800 - 2.000 din

U Beogradu ovakvu uslugu nude, između ostalih specijalizovane radnje za rentiranje alata, ali i neke prodavnice alata i mašina, kao što jeCrafter i BeoRental, da spomenemo samo neke. U Novom Sadu mogu se naći lokalni izdavaoci i platforme za najam, a na kupujem-prodajem sajtovima možete naći firme Iznajmi alat, LuLa 22, uz brojne platforme za oglašavanje iznajmljivanja opreme.

Okvirne dnevne cene (mogu da variraju po snazi, brendu i depozitu). Za mašine za parket u ponudi se mogu naći i kompleti - hoblerica, polirka i ivična mašina - po ceni oko 8.200 dinara dnevno. Sve zavisi od vaše ideje, mogućnosti, i one materijalne i one fizičke.

Sistem je najčešće jednostavan: ostavlja se depozit, alat se preuzima na dan ili vikend, a potrošni materijal - diskovi, noževi i šmirgle - često se naplaćuju posebno. Tu vam je i prilika da uštedite: ako je potrošni materijal bukvalno potrošan, kao što su šmirgle, možda je bolje kupiti ih u nekoj od specijalizovanih radnji, nego od iznajmljivača opreme. Svakako, ako vam kućni projekat nije naročito zahtevan, a umete s alatom, ovakav način ekonomisanja može da vam uštedi i vreme i novac, jer nećete morati da čekate da vas majstor primi između dva crvena slova, a i sami ćete sebe ubrzati, jer ko je lud da posao odlaže "za sutra“, ako mu u ćošku stoji alat za koji plaća par hiljada po danu.

Kako god da uzmete, za mini popravke sigurno je bolje i lakše iznajmiti alat, nego se upustiti u dodatni trošak i nabaviti sto za cirkular na kojem posle ne može ni da se pegla.