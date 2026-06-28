Slušaj vest

Jedan od najvećih problema sa kojima se prosečno domaćinstvo u Srbiji susreće jeste pronalazak majstora koji od običnog izlaska na teren neće stvoriti značajan izdatak svojim klijentima. Najviše ljudi oslanja se na preporuke prijatelja i komšija, tešeći se iskustvom drugih koji nisu bili "prevareni" i tako uspevaju da nađu poštenog zanatliju.

Međutim, navika potrošača da traži brza i jeftina rešenja postala je idealna kada je u pitanju život različitih bazi za oglašavanje majstora, pretežno lažnih.

"Izgorela je elektronika, ne vredi, ne isplati vam se popravka." Ovo je rečenica kojom je jedan od lažnih majstora obilazio klijente koji su ga kontaktirali radi popravke svojih veš mašina.

Korisnik Reddita ispričao je kako je pomenuti majstor svakome ponavljao istu rečenicu.

Na taj način bi uzimao naknadu za izlazak na teren, najčešće i do nekoliko hiljada dinara. Tako je išao od domaćistva do domaćinstva, zarađivao i ćutao o tome kako uopšte nije stručan, sve dok nije naleteo na staricu koja je bila teško bolesna.

Kupatilo nije dobar prostor za čuvanje novca po feng šuiju Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

- Tek tada mu je bilo žao, priznao joj je "Ja ni ne znam da popravljam, nego dođem tako sa alatom i kažem svima isto" - podelio je autor objave koja je pokrenula lavinu komentara.

Da loša usluga majstora nije retkost pokazuju i brojna iskustva koja su korisnici dalje podelili. Pojedini tvrde da su nakon intervencije ostali i bez novca i sa dodatnim problemima koje su kasnije morali sami da rešavaju.

Jedna korisnica ispričala je da je zbog puknute gume na mašini za veš pozvala majstore koji su deo zamenili za svega nekoliko minuta i naplatili između 7.000 i 8.000 dinara. Međutim, kada je mašina prvi put uključena nekoliko dana kasnije, usledio je problem, voda je iscurila i poplavila terasu. Kasnije se ispostavilo da guma nije bila pravilno postavljena, pa je njen brat, električar po struci, sam otklonio kvar. Kako je kratko zaključila:

- Sve u svemu, brat sada zna da namesti gumu.

Električar, majstor Foto: ronstik / Alamy / Alamy / Profimedia

Slično iskustvo imao je i korisnik koji je pozvao električara zbog rerne koja je izbacivala osigurač. Iako je unapred posumnjao da je problem u grejaču, majstor je više od sat vremena proveravao različite delove uređaja, da bi na kraju rekao da ne zna u čemu je kvar. Uslugu je ipak naplatio, a problem su kasnije brzo rešili serviseri.

- Došla dva momka, 13 minuta im je trebalo da utvrde kvar, zamene grejač i vrate sve na mesto.

Nezadovoljan je bio i jedan korisnik koji je angažovao majstora za čišćenje klima-uređaja. Tek nakon njegovog odlaska primetio je da klima praktično nije očišćena.

- Pola sata kasnije pogledam i vidim da nije ništa očistio, samo naprskao nešto da zamiriše.

Nakon reklamacije majstor je obećao da će se vratiti, ali se više nije javljao. Korisnik kaže da nije želeo dalje da ga traži zbog relativno male štete, ali smatra da je upravo na to i računao.

Ovakvi primeri pokazuju koliko je važno proveriti preporuke i reputaciju majstora pre nego što im poverite popravku uređaja ili radove u domaćinstvu.