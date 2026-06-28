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Leto je zvanično počelo, a visoke temperature već danima prelaze 30 stepeni Celzijusa. Zbog toga je rad na otvorenom znatno otežan, posebno za građevinske radnike, komunalce i poljoprivrednike, pa se od poslodavaca očekuje da primene odgovarajuće mere zaštite zaposlenih.

Kako su naveli iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, poslodavcima se preporučuje da organizuju rad na otvorenom tako da se izbegnu teški fizički poslovi i direktno izlaganje sunčevim zracima. Ovo je naročito važno kada temperatura vazduha pređe 36 stepeni Celzijusa, posebno u periodu od 11 do 16 časova, kada su vrućine najintenzivnije.

Poslodavac je u obavezi da donese Akt o proceni rizika na radnom mestu, kojim će biti obuhvaćeni i rizici po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom. Među njegovim obavezama su:

reorganizacija radnog vremena, poput uvođenja ranijih jutarnjih ili večernjih smena;

obezbeđivanje češćih pauza u hladu ili rashlađenim prostorijama, kao i dovoljne količine pijaće vode;

osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad i pružanje prve pomoći;

obezbeđivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, uključujući laganu i prozračnu odeću.

Ukoliko poslodavac ne primeni ove osnovne mere zaštite, a postoji ozbiljna i neposredna opasnost po zdravlje radnika, poput rizika od toplotnog udara ili dehidracije, zaposleni imaju pravo da odbiju rad sve dok se ne obezbede bezbedni uslovi. Takođe, radnici mogu, čak i anonimno, da prijave inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo neophodne mere zaštite.

Kazne za kršenje ovih propisa su drakonske. Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica iznosi od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za preduzetnike propisana kazna od 400.000 do 500.000 dinara.

Pravila u Evropi

Francuska je nedavno usvojila novu uredbu kojom se prvi put od poslodavaca zahteva da obezbede da radna mesta ne budu "previše topla". Do sada su propisi uređivali samo obavezu adekvatnog grejanja tokom zime. Novim pravilima predviđeno je da poslodavci procene uticaj toplotnih talasa i zaposlenima obezbede rashladnu opremu i hladnu pijaću vodu.

U Nemačkoj kompanije same prilagođavaju organizaciju rada. Građevinske firme početak radnog vremena pomeraju u rane jutarnje sate kako bi zaposleni izbegli rad tokom najjačeg popodnevnog sunca. Pored toga, logistički gigant DHL je svoje dostavljače opremio specijalnim rashladnim kutijama, peškirima za višekratnu upotrebu i narukvicama koje se aktiviraju vodom.

Na evropskom nivou, relevantna savetodavna tela i Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA) preporučuju državama članicama uvođenje strogih mera koje podrazumevaju redovnu hidrataciju, aklimatizaciju radnika i prilagođavanje radnog vremena u uslovima visokih temperatura.