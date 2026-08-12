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Kako je saopšteno namenjeno je 80 miliona dinara za podršku privrednim subjektima u manje razvijenim krajevima i još 80 miliona dinara za udruženja koja doprinose razvoju preduzetništva.

Program podrške za ravnomerni privredni razvoj Srbije "Jednake šanse razvoja i prilike za nerazvijene krajeve Srbije" namenjen je postojećim i novоosnovanim preduzetnicima, zadrugama i mikro privrednim društvima koja posluju u manje razvijenim opštinama.

Cilj programa je podsticanje privredne aktivnosti, investicija i zapošljavanja u jedinicama lokalne samouprave iz trećeg i četvrte grupe razvijenosti i devastiranim područjima, kao i smanjenje regionalnih razlika i ravnomerniji privredni razvoj Srbije.

Koji su uslovi za dobijanje pomoći

Sredstva se dodeljuju kao bespovratna pomoć, odnosno de minimis državna pomoć, a privredni subjekti koji ispune uslove mogu dobiti između 300.000 i 800.000 dinara. Program predviđa finansiranje do 100 odsto vrednosti ukupnog ulaganja, uključujući PDV, s tim da se za investicije vrednije od 800.000 dinara razlika obezbeđuje iz sopstvenih sredstava privrednog subjekta.

Novac može da se koristi za nabavku nove opreme, mašina i alata, računarske opreme i softverskih licenci koji su uključeni u proces proizvodnje. Do 25 odsto ukupnog ulaganja za koje se traže sredstva može biti namenjeno za nabavku repromaterijala, dok operativni troškovi mogu učestvovati sa najviše 20 odsto ulaganja.

Jedan od uslova je da privredni subjekt bude u većinskom privatnom vlasništvu, da nema neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda i da nad njim nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak. Takođe, mora da posluje u jednoj od ciljanih lokalnih samouprava i da u 2024, 2025. i 2026. godini, zajedno sa povezanim licima, nije primio državnu i de minimis pomoć koja bi sa novom pomoći premašila 300.000 evra.

Korisnici su dužni da odobrenu investiciju realizuju u roku od 12 meseci od isplate sredstava. U periodu od godinu dana od zaključenja ugovora opremu nabavljenu uz sredstva programa ne mogu da prodaju, založe niti daju u zakup, dok su u istom periodu dužni da nastave poslovanje.

Bespovratna sredstva za mlade preduzetnike u opštinama sa padom broja stanovnika Foto: Shutterstock

Ministarstvo će kontrolisati namensko korišćenje sredstava, a korisnici će do 30. juna 2027. godine morati da dostave dokaze o plaćanju, fakture i fotografije nabavljene opreme i repromaterijala.

Udruženjima od 300.000 do milion dinara za razvoj preduzetništva

Drugi program pod nazivom “Udruženi za uspeh u svakom kraju” takođe vredan 80 miliona dinara, namenjen je udruženjima koja doprinose razvoju preduzetništva i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.

Udruženja mogu dobiti između 300.000 i milion dinara po projektu, a sredstva se dodeljuju u iznosu do 100 odsto vrednosti odobrenih prihvatljivih troškova, bez obaveze sopstvenog sufinansiranja.

Kad se plaća razlika

Ukoliko je celokupna vrednost projekta veća od million dinara, razliku mora da finansira udruženje is sopstvenih izvora.

Program je usmeren na razvoj preduzetničkih inicijativa, jačanje kapaciteta udruženja, ekonomsko osnaživanje žena, pripadnika nacionalnih manjina i drugih osetljivih grupa, kao i očuvanje i promociju starih zanata, domaće radinosti i socijalnog preduzetništva.

Podrška je predviđena i za poslovno umrežavanje članova udruženja, promociju njihovih proizvoda i usluga, pristup tržištu i razvoju digitalnih kanala prodaje, kao i za edukaciju i razvoj znanja i veština u oblasti preduzetništva.

Sredstva mogu biti iskorišćena za nabavku opreme potrebne za rad udruženja, učešće na sajmovima, bazarima i lokalnim manifestacijama, organizovanje obuka, promociju proizvoda i povezivanje sa kupcima, kao i za sertifikaciju i pribavljanje dokumenata kojima se potvrđuju kvalitet, poreklo ili usaglašenost proizvoda i usluga.

Prihvatljivi su i troškovi angažovanja edukatora, zakupa prostora i opreme za događaje, zajedničkog prevoza i smeštaja članova udruženja za potrebe učešća na događajima, kancelarijskog materijala, energije i usluga neophodnih za realizaciju projekta.

Neće se finansirati, između ostalog, troškovi zarada i drugih naknada za rad, osim angažovanja edukatora, putovanja u inostranstvo, reprezentacije, kupovine ili zakupa zemljišta i objekata, pokrivanja dugova i gubitaka, otplate kredita, kao ni troškovi koji se već finansiraju iz drugih javnih izvora ili donatorskih projekata.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja registrovana u APR-u najkasnije do 31. decembra 2025. godine, sa sedištem i delatnošću u Srbiji, koja nisu u stečaju ili likvidaciji, nisu ostvarila neto gubitak u 2025. godini i čiji račun nije u blokadi. Projekti moraju biti realizovani na teritoriji Srbije, a sve aktivnosti treba da budu završene najkasnije do 1. marta 2027. godine.

Projekti će se bodovati

Za razliku od programa namenjenog privrednicima, kod podrške udruženjima sredstva će biti dodeljivana na osnovu rangiranja projekata. Komisija Ministarstva privrede ocenjivaće kapacitet udruženja i kvalitet projekta, doprinos ciljevima programa, finansijsku opravdanost, održivost i očekivani uticaj. Maksimalno je moguće osvojiti 100 bodova, a za kvalifikaciju za dodelu sredstava potrebno je najmanje 60 bodova.

Ukoliko sredstva ne budu dovoljna za sve projekte koji pređu prag od 60 bodova, novac će biti dodeljivan prema rang-listi do utroška raspoloživog budžeta. Udruženja mogu da konkurišu za samo jedan projekat, a rok za prijavljivanje biće određen javnim pozivom, koji ne može biti kraći od 15 dana.

Za oba programa sredstva obezbeđuje Ministarstvo privrede, a korisnici će biti u obavezi da dokumentuju namensko trošenje novca. U slučaju nepravilnosti ili nenamenskog korišćenja, Ministarstvo može raskinuti ugovor i zatražiti povraćaj dodeljenih sredstava sa pripadajućom zateznom kamatom.