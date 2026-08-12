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Član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović rekao je da je Vlada Srbije predložila povećanje od 9,2 odsto, sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra.

Kazao je i da je rad Radne grupe koju čine predstavnici Vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca zaključen danas.

Konačno rešenje očekuje se tokom sledeće sedmice kada bi socijalni partneri trebalo da se dogovore oko procenta povećanja, a ako se to ne dogodi novi minimalac utvrdiće Vlada Srbije.

Todorović je ranije rekao da će na sednici Socijalno-ekonomskog saveta svi partneri jasno izneti svoj stav, pa će biti jasno da li postoji dogovor ili ostaje na vladi da sama donese odluku.

Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počeli su u ponedeljak, 10. avgusta. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je početkom avgusta da je minimalna zarada u ovom trenutku 65.554 dinara odnosno 551 evro, kao i da je prvi put minimalna potrošačka korpa u Srbiji pokrivena minimalnom zaradom.