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Objava, koju su podelili Grant Stol i stranica Lokalajz, prikazuje da Bil Gejts poseduje oranice u gotovo 20 saveznih država, zbog čega ga nazivaju najvećim privatnim vlasnikom poljoprivrednog zemljišta u SAD. Najveće površine nalaze se u Luizijani i Arkanzasu, dok značajne posede ima i u Nebraski i Arizoni.

Zašto je vlasništvo nad oranicama tema rasprave

Poljoprivredno zemljište ima ključnu ulogu u proizvodnji hrane, korišćenju vodnih resursa i očuvanju prirodnih staništa. Kada velike površine završe u rukama malog broja vlasnika, otvaraju se pitanja o načinu upravljanja zemljištem, zakupu i mogućnostima da manji poljoprivrednici prošire svoju proizvodnju.

Način na koji se zemljište koristi može da utiče i na izbor kultura koje će se gajiti, ali i na upravljanje resursima u područjima koja su izložena sušama ili poplavama.

Sve više pažnje na transparentnosti

Autori objave smatraju da bi veća transparentnost vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem omogućila građanima bolji uvid u poreklo hrane i način na koji se upravlja velikim poljoprivrednim površinama.

Istovremeno, pojedini zagovornici promena smatraju da bi lokalne vlasti i zakonodavci mogli da razmotre mere koje bi dodatno uredile tržište poljoprivrednog zemljišta i položaj manjih proizvođača.

Bil Gejts već godinama privlači pažnju zbog ulaganja u poljoprivredno zemljište, a svaka nova objava o obimu njegovih poseda ponovo otvara raspravu o koncentraciji vlasništva nad oranicama u Sjedinjenim Američkim Državama.