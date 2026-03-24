Tržište nekretnina u Srbiji ne miruje, a jedna od najvećih kupovina u 2025. godini desila se upravo u Sremu!

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), rekordna kupoprodaja poljoprivrednog zemljišta zabeležena je u Adaševcima kod Šida, gde je za ogromnu površinu izdvojeno čak 5.943.373 evra.

Kupljeno čak 591 hektar - i to u paketu!

U pitanju nije jedna parcela, već velika investiciona kupovina čak 18 parcela u paketu, ukupne površine oko 591 hektar.

Kada se sve sabere, dolazi se do cifre od oko 10.000 evra po hektaru, što ovu transakciju svrstava među najznačajnije u Srbiji u poslednjem periodu.

Srem postaje magnet za investitore

Ovakva kupovina jasno pokazuje da Srem sve više privlači investitore, posebno kada je reč o velikim poljoprivrednim površinama.

Dobra lokacija, kvalitet zemljišta i razvijena infrastruktura dodatno podižu interesovanje za ovaj deo Srbije.

Tržište nekretnina i dalje raste

Podaci RGZ pokazuju da je ukupna vrednost tržišta nekretnina u Srbiji u poslednjem kvartalu 2025. dostigla 2,4 milijarde evra, što je rast od 9 odsto u odnosu na godinu ranije.

Istovremeno, broj kupoprodaja porastao je za 6,9 odsto, što potvrđuje da tražnja ne jenjava.

Stručnjaci procenjuju da bi ovakve investicije mogle da dovedu do:

rasta cena zemljišta

većeg interesovanja kupaca

stabilnog rasta tržišta u narednom periodu