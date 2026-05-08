FIFA završava višedecenijsko partnerstvo sa kompanijom Panini, poznatim proizvođačem albuma i samolepljivih sličica za Svetska prvenstva, prenosi Guardian. Saradnja koja traje više od pola veka biće okončana nakon Mundijala 2030. godine.

Panini će nastaviti da proizvodi zvanične sličice za Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku, kao i za Mundijal 2030. godine. Posle toga FIFA prelazi kod novog partnera, kompanije Fanatics, odnosno njenog brenda Topps koji posluje u okviru Fanatics grupacije.

Kraj saradnje duge 60 godina

Saradnja između FIFA i Paninija započela je pred Svetsko prvenstvo 1970. godine u Meksiku, kada je predstavljen prvi zvanični album sa sličicama fudbalera.

Do 2030. godine ovo partnerstvo trajaće punih šest decenija, čime će biti zatvoreno jedno od najpoznatijih poglavlja sportskog i kolekcionarskog sveta fudbala.

Albumi sa sličicama godinama važe za jedne od najpopularnijih kolekcionarskih proizvoda među navijačima širom planete. Koliku vrednost imaju potvrđuje i činjenica da je kompletiran album sa Svetskog prvenstva iz 1970. godine 2017. prodat za više od 10.000 funti.

FIFA veruje u inovacije Fanaticsa

Predsednik FIFA Đani Infantino izjavio je da Fanatics unosi novu energiju i inovacije u oblast sportskog kolekcionarstva.

- U celom sportskom svetu vidimo da Fanatics pokreće ogromne inovacije u kolekcionarstvu, koje navijačima pružaju nove i smislenije načine povezivanja sa omiljenim timovima i igračima - rekao je Infantino.

Panini je još u decembru 2023. godine potpisao ugovor sa FIFA kojim je ostao ekskluzivni partner za zvanične sličice, kolekcionarske kartice, igre sa karticama i digitalne kolekcionarske proizvode za Svetsko prvenstvo 2026, Mundijal 2030, Svetsko prvenstvo za žene 2027. godine, kao i druga FIFA takmičenja i događaje.

Fanatics sve jači u sportskom biznisu

Kompanija Fanatics poslednjih godina intenzivno širi poslovanje u oblasti sportskog kolekcionarstva i merchandisinga, dok je Topps jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača sportskih kartica i kolekcionarskih proizvoda.

Odluka FIFA predstavlja veliki preokret na tržištu sportskih kolekcionarskih proizvoda i označava kraj saradnje koja je obeležila generacije ljubitelja fudbala širom sveta.