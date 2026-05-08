Slušaj vest

Bodovna lista je objavljena po Četvrtom javnom pozivu za podnošenje zahteva za IPARD podsticaje u okviru Mere 1 - investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa, saopšteno je iz tog ministarstva.

Predmet poziva bile su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za podizanje i obnavljanje proizvodnog zasada voća i podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća.

Postupak bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekata sproveden je nakon provere ispunjenosti formalnih uslova i okončanja postupaka po odbačenim zahtevima.

Podnosilac zahteva ima pravo na prigovor na svoje mesto na Bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

O prigovorima odlučuje Uprava, a po okončanju postupka donošenja odluka po prigovorima, biće objavljena Konačna rang-lista zahteva za odobravanje projekata na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Više informacija u vezi sa objavljenom Bodovnom listom dostupno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja – https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/.

Pitanja se mogu uputiti elektronskim putem na adresu ipard.info@minpolj.gov.rs, ili pozivom na telefon 011 3107 013, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.