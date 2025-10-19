Slušaj vest

Skromna biljka sa našim livada i ivica šuma vekovima je čuvala reputaciju "čuda iz prirode". Bogatstvo vitaminima, lekovitost i mogućnost zarade čine je sve traženijom - i u domaćinstvima i na tržištu.

Šipurak, plod ruže - biljke iz porodice Rosaceae - vekovima se koristi u ishrani, kozmetici i tradicionalnoj medicini.

Šipurak se vekovima koristi u ishrani, kozmetici i tradicionalnoj medicini. Foto: Profimedia

Od njega su naše bake pravile džemove i slatko, a danas može postati i izvor solidne zarade.

Danas je cenom i kvalitetom prepoznat širom sveta, zbog izuzetnog bogatstva vitaminima i mineralima. Koristi se u brojnim prehrambenim proizvodima - od džemova, marmelada i čajeva, do sokova, vina, likera, pa čak i jogurta.

Osim toga, ova biljka može biti veoma isplativa.

Na površini od 10 ari prinos može dostići i do 600 kilograma, što na tržištu može doneti zaradu od oko 9.000 evra.

Poreklo i karakteristike

Ruža je velika porodica listopadnih žbunova sa trnovitim granama, krupnim cvetovima i crvenkastim plodovima. Svi plodovi ruže su jestivi, ali se veličina i kvalitet šipurka razlikuju u zavisnosti od vrste.

Nejestive semenke i dlačice u središtu ploda moraju se ukloniti pre upotrebe. Vrste sa većim plodovima, kao što je Rosa rugosa, imaju dovoljno mesnat deo da se mogu jesti i sirovi.

Upotreba i vrednost

Šipurak je izuzetno bogat vitaminom C Foto: Printscreen

Šipurak je izuzetno bogat vitaminom C, koji ostaje stabilan čak i posle termičke obrade. U Velikoj Britaniji se od šipurka tradicionalno pravio sirup kao prirodni tonik, dok se kod nas najčešće suši i koristi za pripremu biljnih čajeva.

Pored ploda, koriste se i drugi delovi biljke:

Ružina vodica, dobijena potapanjem latica, često se koristi u bliskoistočnim i azijskim kuhinjama.

Latice se koriste kao prirodan začin i dekorativni element u jelima.

Ulje iz semenki nalazi široku primenu u kozmetici, naročito za negu kože.

Posebne vrste poput damask ruže (Rosa damascena) gaje se za proizvodnju etarskih ulja u parfimeriji i aromaterapiji.

Pored svega toga, ruža Rosa rugosa je izuzetna i u ekološkom smislu – koristi se za stabilizaciju zemljišta zahvaljujući snažnom korenovom sistemu.

Lekovita svojstva i sastav

Šipurak se ističe svojim izuzetnim nutritivnim profilom:

Bogat je vitaminima - sadrži C, P, B1, B2, E, K i U, kao i kalcijum, fosfor i kalijum.

Šipurak se sve češće koristi u proizvodnji vina. Foto: Youtube Printscreen

Sadržaj vitamina C najviši je među svim vrstama voća i povrća – kreće se od 417 do čak 3.062 mg na 100 g ploda. Svetliji, zreliji plodovi sadrže više ovog vitamina nego tamniji. Vitamin C jača imunitet, učestvuje u stvaranju kolagena, smanjuje rizik od prehlada, pomaže apsorpciju gvožđa i utiče na snižavanje holesterola.

Minerali - kalcijum je važan za zdravlje kostiju, fosfor i kalijum regulišu metabolizam i kiselinsku ravnotežu, a magnezijum doprinosi pravilnom radu mišića i nervnog sistema.

Moćan antioksidans - plod sadrži devet različitih karotenoida, uključujući beta-karoten i likopen. Ove supstance štite ćelije od oštećenja i starenja, te mogu uticati na prevenciju srčanih oboljenja i nekih vrsta karcinoma.

Fenolna jedinjenja - neke sorte sadrže i do 4.900 mg fenola na 100 g ploda. Upravo ove supstance daju karakterističan ukus i jačaju antioksidativno dejstvo, pa se šipurak sve češće koristi u proizvodnji vina.

Izvor pektina - prirodni je zgušnjivač koristan u prehrambenoj industriji. Pored toga, ima protivupalna i antiseptička svojstva, ubrzava zarastanje rana, snižava holesterol i pomaže u detoksikaciji organizma.

Šipurak ubrzava zarastanje rana, snižava holesterol i pomaže u detoksikaciji Foto: Profimedia

Ulje iz semenki bogato je nezasićenim masnim kiselinama (linolnom, arahidonskom i oleinskom), vitaminima i antioksidansima. Zbog svoje stabilnosti i blagog ukusa, koristi se i u ishrani i u nezi kože.

Naučne potvrde

Savremena istraživanja potvrđuju lekovitost šipurka. Jedno od njih pokazalo je da napitak koji sadrži Lactobacillus plantarum, zob i šipurak povećava količinu korisnih masnih kiselina u crevima, što pomaže u prevenciji raka debelog creva.

Drugo istraživanje, sprovedeno kod pacijenata sa osteoartritisom, pokazalo je da je 64% ispitanika koji su koristili prah od šipurka osetilo smanjenje bola i upale.