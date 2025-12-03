Slušaj vest

U susret hladnim zimskim danima veliki broj parova odlučuje da pobegne od gradske gužve, a mnogi vrlo jeftin smeštaj nalaze u destinacijama koje su okružene prirodom.

Dok su luksuzni hoteli sve skuplji, u Srbiji i dalje postoje mesta gde možete prenoćiti za bukvalno 1.000 dinara. Bilo da tražite planinsku tišinu, banjske zagrljaje, prirodu i domaću atmosferu ili samo povoljnu destinaciju za beg od svakodnevice - opcije kao što su Pribojska banja, Zlatar, Ovčarska banja i slična mesta pokazuju da je "zimska idila za dvoje" sasvim moguć cilj, bez prevelikog troška.

Zlatar

U selima i domaćinstvima u Zlataru može da se nađe smeštaj čak od 1.000 dinara po osobi. Za parove ili dvoje, u nekim apartmanima noćenje za dvoje može iznositi oko 2.500 dinara, što i dalje spada u izuzetno povoljne opcije.

Zlatar pruža tišinu, prirodu, planinsko jezero i mogućnost za mirne šetnje, ribolov, šetnje do planinskih vidikovaca, idealno za zimski beg iz svakodnevice.

Za razliku od užurbanih banja i turističkih centara, ovde ćete pronaći pravi "odmor za dušu i džep".

Foto: Printscreen/Youtube

Pribojska banja

Prema izvorima, dvokrevetna soba u Pribojskoj banji ponekad može da se pronađe za ukupno 1.000 dinara za dve osobe.

Banja se nalazi u opštini Priboj, na oko 550 metara nadmorske visine, okružena planinskom prirodom savršena za miran boravak i beg iz gradske vreve.

Ako želite komfor vlasnici nude i deluks sobe, a u ponudi su i opcije sa bazenom i sobom za rekreaciju, mada po nešto višoj ceni, od 4.500 dinara po danu.

Ova banja je idealna za parove koji žele kombinaciju planinskog mira, čiste vazdušne sredine i banjskog odmora - zimi uz toplu atmosferu stare banjske kuće, leti uz svežinu planinskog vazduha.

Foto: Screenshot

Ovčar banja

Cena noćenja za jednu osobu u Ovčar banjiobično se kreće u rangu od 1.200 do 1.500 dinara, u nekim privatnim smeštajima.

Kanjon i banja su poznati po lekovitim vodama, miru i predivnoj prirodi. Važi za idealno mesto za relaksaciju, planinske šetnje, posetu obližnjim manastirima ili jednodnevne izlete.

Za parove koji traže kombinaciju mira, prirode i relativno jeftinog smeštaja - odličan izbor, naročito zimi kada je priroda mirna, a banjski ambijent dodatno prijatan.

Foto: Kurir/D.Č.