Jošanička Banja dobila je ime po reci Jošanici. Pripada Raškom okrugu i nalazi se na 500 metara nadmorske visine, a od Kopaonika je udaljena 20 kilometara, mnogi je zbog toga svrstavaju u planinsku banju.

Postoji još od 19. veka, mnoge istorijski značajne ličnosti odmarale su baš u ovoj banji. Krase je prirodne lepote i brojna lekovita svojstva.

Jošaničku Banju karakteriše planinska klima koja svima odgovara. Od glavnog grada Srbije udaljena je oko 245 kilometara. U blizini ove banje nalazi se i čuveni Nacionalni park "Kopaonik".

Lekovita svojstva njene vode otkrivena su još u doba starih Rimljana. Prva ozbiljna ispitivanja ove vode desila su se zahvaljujući knezu Milošu 1834. godine. Uzorci ove vode tada su poslati na Bečki medicinski univerzitet. Tada je zvanično kvalitet njene vode bio izjednačen sa kvalitetom vode Ribarske i Brestačke banje.

Ipak, knezu Milošu ovo ispitivanje nije bilo dovoljno pa je naložio baronu Herderu da ispituje poznate vode naše zemlje i između ostalog ponovo Jošaničke vode. Porodica kneza Miloša uživala je u svim blagodetima u Jošaničkoj Banji.

Najznačajnija hidrogeološka ispitivanja obavljena su tek 70-ih godina prošlog veka. Vode ove banje veoma su tople. Izvori vode nastali su zbog tektonskih promena, s obzirom da se nalazi na vulkanskom području. Bogatstvo toplih voda stanovnicima ove banje omogućilo je bavljenje voćarstvom, povrtarstvom. Pored sve lepote, ovaj kraj je bogat i poznat po organskoj hrani.

Jošanička Banja ima 5 izvora tople vode. Temperatura se kreće od 33 pa sve do čak 78 stepeni. Vode ove banje posebno su bogate mineralima kalcijuma, sulfata, natrijuma, hidrokarbonata...

Cene smeštaja u Jošaničkoj Banji

Cene smeštaja u Jošaničkoj Banji su među jeftinijim kada je reč o banjama u Srbiji. Variraju u zavisnosti u kom periodu godine boravite u ovoj banji, ali i od veličine apartmana i mesta gde se nalaze.

U Jošaničkoj banji privatni smeštaj se kreće od 2.500 do 3.000 za manje apartmane sa jednim krevetom, dok se dvokrevetni kreću od 3.000 do 5.000 dinara.

Postoje i one luksuznije varijante čije se cene kreću od 10.000 dinara.

Akvapark u Jošaničkoj Banji

Akvapark u Jošaničkoj Banji nalazi se u prirodnom ambijentu, sa svih strana okružen je zelenilom, odmah pored reke Jošanice. Temperatura vode u bazenima je 40 stepeni Celzijusovih. Cena karte za odrasle je samo 150 dinara, a ulaz za decu do 7 godina je besplatan.

Ovo je jedan od najpovoljnijih akvaparkova u Srbiji. Jošanička Banja poseduje kafić i restoran sa baštom. Radno vreme akvaparkova je od 9 do 18 časova.

Bolesti koje se leče u Jošaničkoj Banji

Svi znaju koliko je toplota bitan faktor kada su problemi sa zglobovima i kostima u pitanju, stoga nije ništa neobično što se u ovoj banji pre svega tretiraju : stanja nakon povreda kostiju, i razni oblici reumatizma (degenerativni, hronični, ekstraartikularni). Ostale bolesti za koje se preporučuje boravak i tretmani u Jošaničkoj banji su:

Lumbago;

Išijas;

Oboljenja mišića;

Gastritis;

Kožna oboljenja (ekcemi, psorijaza…);

Ginekološki problemi (upale jajnika, sterilitet…);

Neuralgije;

Posebna zanimljivost koja se vezuje za ovaj kraj i Jošaničku Banju jeste da je upravo ovde rođena čuvena srpska Jovanka Orleanka, odnosno svetski poznata Milunka Savić. Rođena je 1888. godine u selu Koprivnica nadomak Jošaničke Banje.