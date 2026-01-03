Slušaj vest

Život retko ide po planu, a ponekad upravo neplanirani događaji otvore vrata novim mogućnostima. 

Takva priča je i Josipa Turjaka (34) iz Đakova, koji je nakon gubitka posla kao automehaničar pronašao novi — nesvakidašnji!

Sada sređuje i oslikava nokte, a kako kaže, ovaj posao je "nasledio" od supruge Marije. 

-  Odlučio sam da se bavim ženskim ručicama, da budu najlepše na svetu, jer je to bio jedan od uslova da ostanem u braku sa svojom ženom - našalio se Josip. 

Kako kaže, posao je prethodno radila supruga Marija, ali je morala da napravi pauzu zbog porodiljskog odsustva. Klijenti su zadovoljni, a njemu je najzanimljivije crtanje, šljokice i sjaj koji crta na noktima

- Dugo sam radio kao automehaničar, ali dobio sam otkaz. Odlučio sam da budem od velike pomoći i da radim sa njom, da joj olakšam i da oboje budemo zadovoljni, kao i naši klijenti - kroz smeh kaže Josip.

Kurir.rs/24sata.hr

