Manikirke u Srbiji mesečno mogu da zarade i do 2.000 evra. Njihove zarade dosta variraju i često zavise od toga da li rade u salonu ili kod kuće, u kom gradu, koliko klijenata imaju, od cene usluga...

- Ovim poslom počela sam da se bavim pre pet godina, prvo u salonu dok sam naučila zanat, a onda sam uložila oko 300 evra u materijal, koji je bio najjeftiniji i počela da radim sa nekoliko gel lakova. Na početku sam naplaćivala 800 dinara, a danas kod mene ista usluga košta 2.500 - priča Milena P. iz Beograda.

Ona navodi da ne iznajmljuje prostor, već da radi u svom i da u toku dana ima četiri zakazane klijentkinje. Prema njenim rečima, mesečno može da zaradi oko 200.000 dinara, a pritom ne radi vikendom.

Cene manikira u Beogradu

Manikir bez lakiranja košta od 1.500 do 2.000 dinara, manikir sa običnim lakom od 1.500 do 2.500, gel lak ili trajni lak je nešto skuplji i cena se kreće od 1.700 do 3.500, dok za nadogradnju, odnosno izlivanje noktiju treba izdvojiti od 2.200 do 4.500 dinara. U slučaju da vam je potrebna korekcija ili pukne jedan nokat - to ćete platiti od 200 do 500 dinara.

Malo je drugačija situacija kada se prostor iznajmljuje, pa su i usluge nekada skuplje, a zarada manja. O tome svedoči Beograđanka Aleksandra S. koja deli salon sa koleginicom u beogradskom naselju Karaburma:

- Kod mene termin za manikir sa gel lakom košta 3.000 dinara. U toku dana imam pet devojaka i radim šest dana nedeljno. Deo novc odlazi na plaćanje lokala i računa. Ponekad iako bih mogla da primim još klijentkinja ne mogu jer uskačem u smenu svoje koleginice.

Naše sagovornice su navele da postoje i devojke koje ovu uslugu naplaćuju manje, jer nemaju dovoljno mušterija, pa pokušavaju na taj način da ih privuku. Cena ove usluge u Beogradu kreće se od 1.500 do čak 4.500 dinara, a sve zavisi od onoga šta devojke žele.