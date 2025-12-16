Slušaj vest

U Zrenjaninu je održan "Festival starih zanata". U pretpraznične dane prikazana je i jedna od opcija zahvaljujući kojoj bi dame mogle da zablistaju tokom novogodišnje noći.

Ovakve haljine su nekada oblačene za posebne prilike, pa i za novogodišnje slavlje, kaže Marijana Romanov iz Zrenjanina koja ih i dizajnira i šije. U vremenu kada je teško doći do unikatnih odevnih predmeta, dame koje žele ovako nešto imaju nekoliko osnovnih zahteva pre uzimanja prve mere.

"Da je neobična, da je iz nekog drugog vremeplova, nekog drugog vremena i da je žena uvek prelepa u njoj. Prezentujem ja lično svaku jednu haljinu. -Iz kog vremena bi mogla biti ova haljina? - Iz 18. ili 19. veka", kaže Marijana Romanov, dizajnerka haljina iz Zrenjanina.

Pirografija je umetnost slikanja na drvetu plamenom ili toplotom. Retkost je da se predmeti tako nastali vide negde sem na specijalizovanim sajmovima, gde posetioci imaju mnoštvo pitanja o ovoj tehnici.

1/5 Vidi galeriju Sajam starih zanata u Zrenjaninu Foto: Printscreen/RTS

"Pitaju me uglavnom da li su moji proizvodi potpuno prirodni, od kog drveta su napravljeni, pošto imamo jedno desetak vrsta drveta. Sa čime su premazani, da li je to sve potpuno prirodno. Pitaju me posebno za crteže koji su rađeni pirografijom, posebno im se to dopada. Da li može to da se personalizuje, po njihovoj želji da se nacrta", navodi Irina Kostić, pirografičarka iz Zrenjanina.

Udruženje "Niti vremena" je organizovalo drugi Festival starih zanata, koji je bio humanitarni. Za sada je u ovom udruženju okupljeno 12 predstavnika različitih delatnosti.

"Motiv je da što više ovde izloženih stvari sertifikujemo u stare zanate. Već nekoliko članova je krenulo u sertifikaciju. Lakše dolazimo do državnih organa, da možemo da konkurišemo za sredstva, da možemo da izlazimo na tržište", kaže Mladen Đaković iz Udruženja starih zanata "Niti vremena".

Za sertifikacija starih zanata potrebna je prijava Ministarstvu privrede. Potom će komisija pregledati postupak proizvodnje i na osnovu kriterijuma izdati sertifikat sa rokom važnosti od 10 godina.