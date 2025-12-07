Slušaj vest

Mnogi studenti koji planiraju upis u 2026. pitaju se koja oblast studija ili zanimanje donosi najveću zaradu i perspektivu na tržištu rada. Saveti tipa „studiraj ono što voliš“ često ne odražavaju realnu sliku o zaradi i zapošljivosti. Na Redditu se nedavno vodila rasprava o najisplativijim studijama i budućim zanimanjima.

Majstorski zanati i deficitarne struke

Korisnici su često isticali deficitarne zanate poput električara, vodoinstalatera ili građevinskih majstora. Rad u ovim profesijama može doneti brzu i solidnu zaradu, dok za neka druga zanimanja, čak i nakon fakulteta, potrebno je mnogo godina iskustva. Posebno su popularne i specijalizacije poput vozača krana, ali za to je potrebno veliko iskustvo i veštine.

Medicina i zdravstvene struke

Zdravstvene profesije su i dalje među najstabilnijima. Doktori i medicinski tehničari su uvek traženi, a specijalizacije i rad u privatnom sektoru mogu doneti znatno veće prihode. Na primer, specijalista u javnom sektoru može zarađivati od 3.500 do 5-8.000 evra uz dodatni rad u privatnoj praksi.

Tehnički i ekonomski studiji

Tehnički i ekonomski smerovi takođe se preporučuju, posebno ekonomija zbog zapošljivosti i solidnih primanja. Korisnici ističu da informatički i određeni tehnički studiji ponekad nisu toliko unosni bez dodatnih veština ili certifikata.

Internacionalne i visoko plaćene opcije

Za veće zarade, korisnici predlažu i sticanje specijalizovanih sertifikata u oblastima poput elektrotehnike, strojarstva ili rada na offshore platformama. Ovako se može znatno ubrzati karijera i doći do primanja od 3-4.000 evra, dok u Hrvatskoj mnogi rade za znatno manje.