Na sednici Gradskog veća u Užicu, Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj donela je Rešenje o utvrđivanju usluga taksi prevoza, kojim su propisane nove cene taksi usluga.

- Na području gradske zone start sa prvim kilometrom iznosi 250 dinara, svaki naredni kilometar 95 dinara, a čekanje putnika 15 dinara. Na području Gradske opštine Sevojno start je 630 dinara za relaciju do osam kilometara, dok se svaki naredni kilometar naplaćuje 95 dinara, uz cenu čekanja od 15 dinara, saopšteno je iz Gradske uprave za infrastrukturu.

Noćna vožnja tarifira se po posebnom cenovniku, pa u periodu od 23 do 5 časova start sa prvim kilometrom košta 270 dinara, svaki naredni kilometar 95 dinara, a čekanje putnika 15 dinara po minutu.

Za vangradske vožnje utvrđena je cena od 90 dinara po kilometru.

Podsetimo, taksi je ranije ove godine poskupeo u Čačku, kao i u Kragujevcu. 

(Kurir.rs/RINA)

