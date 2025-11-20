Tiktoker iz Zagreba postao taksista pa otkrio kolika je stvarna zarada u ovom poslu: U par sati vožnje uzeo novac za koji neko radi tri dana
Jedan muškarac rešio je da sprovede, kako sam kaže, jednodnevni „eksperimentalni izazov“ kako bi proverio koliko se isplati raditi kao taksista u Zagrebu, posebno kroz Bolt i Uber platforme, prenosi Slobodna Dalmacija.
- Prvo sam malo natankao auto, bio sam na pumpi. Za sada je sve okej, dobro je, zabavno - kaže muškarac na početku snimka.
Ističe da mu se najviše dopada fleksibilnost posla. Uber i Bolt vozači zaista mogu sami da biraju kada će raditi i koliko, pa tako neko može voziti samo dva sata, a neko ceo dan.
Ipak, kao i svaki posao, i ovaj nosi rizike i nepredviđene situacije.
- Upravo mi je izletela srna, jedva sam je izbegao, za milimetar. Ima puno divljih svinja, pazite - upozorava muškarac.
Zatim je otkrio i koliko je zaradio tokom prvog dana, radeći tri sata i deset minuta.
- Danas sam za tri sata zaradio 53 evra i 60 centi, a za gorivo sam potrošio 6 evra i 70 centi - kaže on.
S obzirom na to da mnogi za puno radno vreme zarade i upola manje, ovakav posao na prvi pogled deluje kao dobra prilika da se popuni kućni budžet. Ipak, neki korisnici koji su se takođe okušali u ovom poslu upozorili su u komentarima na skrivene troškove.
- Zaboravio si najvažniji faktor. Amortizacija će ti pojesti pola prihoda, a ko ima stariji auto, još i više. Vozilo se najviše uništava na kratkim gradskim relacijama. Za ovaj posao najbolja je neka Dacia ili sličan auto s jeftinim održavanjem - napisao je jedan korisnik.
- Odlična zarada, ali samo na papiru i bruto. Ko sve izračuna, shvati da je to nula od posla - dodaje drugi komentar.
Dok je jedan korisnik naveo da je posao neisplativ, drugi je podelio pozitivno iskustvo i svoje brojke.
- Šta pričaš ti... Ja vozim isto za Uber, zaradim svakog dana za četiri sata oko 100 evra, a u sezoni i 150-200 evra za isto vreme. I ti kažeš da se ne isplati - napisao je četvrti korisnik.
