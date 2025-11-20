Slušaj vest

Jedan muškarac rešio je da sprovede, kako sam kaže, jednodnevni „eksperimentalni izazov“ kako bi proverio koliko se isplati raditi kao taksista u Zagrebu, posebno kroz Bolt i Uber platforme, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Prvo sam malo natankao auto, bio sam na pumpi. Za sada je sve okej, dobro je, zabavno - kaže muškarac na početku snimka.

Ističe da mu se najviše dopada fleksibilnost posla. Uber i Bolt vozači zaista mogu sami da biraju kada će raditi i koliko, pa tako neko može voziti samo dva sata, a neko ceo dan.

Ipak, kao i svaki posao, i ovaj nosi rizike i nepredviđene situacije.

- Upravo mi je izletela srna, jedva sam je izbegao, za milimetar. Ima puno divljih svinja, pazite - upozorava muškarac.

Zatim je otkrio i koliko je zaradio tokom prvog dana, radeći tri sata i deset minuta.

- Danas sam za tri sata zaradio 53 evra i 60 centi, a za gorivo sam potrošio 6 evra i 70 centi - kaže on.

S obzirom na to da mnogi za puno radno vreme zarade i upola manje, ovakav posao na prvi pogled deluje kao dobra prilika da se popuni kućni budžet. Ipak, neki korisnici koji su se takođe okušali u ovom poslu upozorili su u komentarima na skrivene troškove.

- Zaboravio si najvažniji faktor. Amortizacija će ti pojesti pola prihoda, a ko ima stariji auto, još i više. Vozilo se najviše uništava na kratkim gradskim relacijama. Za ovaj posao najbolja je neka Dacia ili sličan auto s jeftinim održavanjem - napisao je jedan korisnik.

- Odlična zarada, ali samo na papiru i bruto. Ko sve izračuna, shvati da je to nula od posla - dodaje drugi komentar.

Dok je jedan korisnik naveo da je posao neisplativ, drugi je podelio pozitivno iskustvo i svoje brojke.