Slušaj vest

Po dolasku se susreću sa problemima poznatim i domaćim radnicima – nepoštenim poslodavcima, komplikovanim zakonodavstvom i birokratskim lavirintom iz kojeg je teško izaći.

Jedna korisnica Reddita nedavno je opisala slučaj stranog radnika koji je u Hrvatsku došao na osnovu poziva i budućeg ugovora sa firmom za taksi usluge. “Pre dolaska su mu obećali razne stvari, ali u praksi ništa od toga nije bilo tačno”, napisala je.

Poslodavci ga nisu ispoštovali Foto: Shutterstock

Radnik je, prema njenim rečima, dobio radnu i boravišnu dozvolu zahvaljujući poslodavcu, ali zbog stalnih odlaganja i nepoštovanja dogovora odlučio je da ode.

- Otišao je u MUP, gde su mu produžili turističku vizu i rekli da je poslodavac već neko vreme na crnoj listi za zapošljavanje stranih radnika. Nažalost, nisu mogli da mu pomognu osim da mu savetuju da potraži drugi posao - piše korisnica.

U međuvremenu je radnik našao drugog poslodavca koji mu je obećao da će rešiti potrebne dokumente, ali ništa od toga nije učinio. “Istekao mu je i period turističkog boravka”, dodaje autor. “Čovek je vredan i radan, uči hrvatski, po struci je inženjer, ali ne zna engleski dovoljno za posao u struci.”

Obećavali mu kule i gradove Foto: Shutterstock

Korisnica je u objavi pitala:

- Znate li neku firmu koja zapošljava strane radnike u ovakvoj situaciji? Ili poznajete nekoga ko je prošao kroz slično – bez obzira da li je poslodavac ili radnik? Ne znam koliko bi institucije bile od pomoći, s obzirom na to da ni hrvatske radnike ne štite. Ovakvi poslodavci su svakodnevica i za Hrvate i za strance, pa bi svaka pomoć ili savet bili dobrodošli.

Ironično, jedan korisnik je komentarisao: "Hrvatski poslodavac da prevari i iskoristi radnika?! Ma nemoguće, šokiran sam!’”

Drugi komentatori ističu da bi stranim radnicima trebalo jasno reći kakva je situacija pre dolaska.

“Najbolje bi bilo da se vrati i proširi informaciju da se ne zapošljavaju direktno kod privatnika u Hrvatskoj. Taksista ima dovoljno, ovo uvažavanje strane radne snage nikada nije imalo smisla. Igramo se Nemačke, koja je u lošem stanju kao i svaka zapadna zemlja”, napisao je jedan od njih.

Neki su kritikovali ideju da radnik vozi taksi bez poznavanja hrvatskog ili engleskog jezika. Korisnica je pojasnila da radnik zna engleski dovoljno za osnovnu komunikaciju, ali ne i za posao u struci.