FRANCUZ POREKLOM IZ TUNISA RAZVIO UNOSAN BIZNIS: Svoje usluge naplaćuje 10.000 evra, mnogi se pitaju da li je ovo legalno

Francuz, poreklom iz Tunisa sa hrvatskim partnerima ima već nekoliko restorana u Zagrebu, preko kojih dovodi strane radnike u ovu zemlju.

U Zagrebu cveta posao sređivanja fiktivnih radnih dozvola, a kako piše Večernji list, migranti avionom do ove zemlje dolaze sa sve urađenom papirima za 10.000 evra.

- Želiš da rizikuješ život i preko mora kreneš na put u Evropu, za koji ti ne mogu garantovati da ćeš stići, a to ćete koštati čak 5.000 evra. Ako želiš kao gospodin da letiš avionom i dođeš do Evrope, to je10.000 evra, a sve zavisi od procedure, jer dobijaš i radnu dozvolu, kao i šengensku vizu sa kojom možeš nesmetano da putuješ celom Evropom - govore “agenti” svakom “klijentu” koji dolazi u novootvorene agencije za dovođenje radne snage u evropske zemlje u Egiptu, Siriji, Libiji, Tunisu, Alžiru, Maroku…

Koliko je taj posao postao unosan, potvrđuje i to što mnogi ljudi iz EU koji su poreklom sa Bliskog istoka dolaze u Hrvatsku, gde otvaraju agencije preko partnera za dovođenje radne snage s Bliskog istoka i iz Severne Afrike.

Kako saznaje Večernji list, od nekoliko poslovnih ljudi koji imaju određene delatnosti, od građevine do stolarije…, s vremena na vreme obilazi ih čovek, francuski državljanin poreklom iz Tunisa, i otvoreno im nudi strane radnike sa Bliskog istoka i odmah za svaku osobu za koju dobije radnu dozvolu nudi određenu svotu novca.

Neki pristaju, neki odbijaju. Taj čovek je sa hrvatskim partnerima već otvorio nekoliko restorana u Zagrebu, a preko njih pokriva deo svog posla.

kurir.rs/Večernji list