Slušaj vest

Gastarbajter se oženio, dobio dva sina i shvatio je da ipak nigde sunce tuđeg neba ne greje kao u rodnom mestu, te odlučio da se vrati na očevo imanje pre tri godine.

Danas, pored redovnog posla vatrogasca, sa suprugom i dvojicom sinova razvija uzgoj romanovskih ovaca i koza rase alpina. Prva grla nabavio je u Tuležu kod Aranđelovca od odgajivača Gorana Mantića, a uskoro očekuje dolazak novih grla kako bi proširio stado.

- Do sada su iskustva fenomenalna. Čekamo prva jagnjenja i radujemo se svakom novom danu na imanju, izjavio je Buzdokić, naglasivši da mu najveći oslonac predstavlja porodica.

Kamiondžija Bojan iz Kladova vratio se iz Nemačke u Srbiju, sad ima svoj biznis

Supruga je za ovu priliku umesila domaću pogaču kojom je dočekala ministra poljoprivrede i predstavnike loklane samouprave, dok su dva mala sina veselo trčkarala dvorištem među jagnjićima i jarićima.

Iako gazdinstvo još nema propisanih 30 grla za ostvarivanje prava na republičke subvencije, već je iskoristilo program podrške lokalne samouprave.

- Ostvarili smo pravo na povrat od 50% za kupovinu priplodnih grla i mehanizacije. To nam je mnogo pomoglo na početku. Nadamo se da ćemo već naredne godine ući u sistem državnih podsticaja, istakao je mladi domaćin.

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić podsetio je da lokalna samouprava izdvaja 10 miliona dinara godišnje za subvencije poljoprivrednicima.

Mladi na selu

- Najvažnije je da razgovaramo sa mladim ljudima i da ih ohrabrimo da ostanu u svojim selima. Pored direktne finansijske podrške, pripremamo i ulaganja u sisteme za navodnjavanje i kopanje bunara, jer suše poslednjih godina sve više pogađaju naše poljoprivrednike, naglasio je Nikolić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić posetio je gazdinstvo Bojana Buzdokića u selu Kladušnica kod Kladova, gde je mlad poljoprivrednik sa porodicom započeo stočarsku proizvodnju nakon povratka iz inostranstva. Ministar Glamočić pohvalio je odlučnost porodice Buzdokić i poručio.

- Ovde vidimo kako jedna porodica, uz ljubav i trud, gradi svoju budućnost na imanju. Država je tu da podrži ovakve primere, jer oni ulivaju nadu i pokazuju da srpsko selo ima snagu da živi i razvija se. Ovakvi ljudi su ohrabrenje za celu Srbiju, rekao je ministar.