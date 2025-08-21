Slušaj vest

Gastarbajter se oženio, dobio dva sina i shvatio je da ipak nigde sunce tuđeg neba ne greje kao u rodnom mestu, te odlučio da se vrati na očevo imanje pre tri godine.

Danas, pored redovnog posla vatrogasca, sa suprugom i dvojicom sinova razvija uzgoj romanovskih ovaca i koza rase alpina. Prva grla nabavio je u Tuležu kod Aranđelovca od odgajivača Gorana Mantića, a uskoro očekuje dolazak novih grla kako bi proširio stado.

- Do sada su iskustva fenomenalna. Čekamo prva jagnjenja i radujemo se svakom novom danu na imanju, izjavio je Buzdokić, naglasivši da mu najveći oslonac predstavlja porodica.

Kamiondžija Bojan iz Kladova vratio se iz Nemačke u Srbiju, sad ima svoj biznis Foto: RINA/MŠPV

Supruga je za ovu priliku umesila domaću pogaču kojom je dočekala ministra poljoprivrede i predstavnike loklane samouprave, dok su dva mala sina veselo trčkarala dvorištem među jagnjićima i jarićima.

Iako gazdinstvo još nema propisanih 30 grla za ostvarivanje prava na republičke subvencije, već je iskoristilo program podrške lokalne samouprave.

Ne propustiteMoj biznis"ZA 2 GODINE OD OVOG SAM ZARADIO DŽIP, KUĆU, KAFIĆ I KONJE" Šok-priča o uspehu na 350 km od Beograda! "Nazvao me čovek i kaže..."
screenshot-20240626-114749.jpg

 - Ostvarili smo pravo na povrat od 50% za kupovinu priplodnih grla i mehanizacije. To nam je mnogo pomoglo na početku. Nadamo se da ćemo već naredne godine ući u sistem državnih podsticaja, istakao je mladi domaćin.

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić podsetio je da lokalna samouprava izdvaja 10 miliona dinara godišnje za subvencije poljoprivrednicima.

Mladi na selu

- Najvažnije je da razgovaramo sa mladim ljudima i da ih ohrabrimo da ostanu u svojim selima. Pored direktne finansijske podrške, pripremamo i ulaganja u sisteme za navodnjavanje i kopanje bunara, jer suše poslednjih godina sve više pogađaju naše poljoprivrednike, naglasio je Nikolić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić posetio je gazdinstvo Bojana Buzdokića u selu Kladušnica kod Kladova, gde je mlad poljoprivrednik sa porodicom započeo stočarsku proizvodnju nakon povratka iz inostranstva. Ministar Glamočić pohvalio je odlučnost porodice Buzdokić i poručio.

Ne propustiteNovčanikMOJ JE ŽIVOT ŠVICARSKA... DOGORELO! POKUPIO ŽENU, DECU I PRAVAC SRBIJA! Moja Sanja i ja skupili prnje, to je luda kuća, muško dete da se u vrtiću obuče u žensko
Cirih Svajcarska.jpg
Bosna i HercegovinaČOVEKU KOJI MU NIJE NIŠTA, OSTAVIO SVE! Huso iz Sanskog Mosta objasnio zašto je svom podstanaru prepisao kuću, zemlju i mercedes vredne pola miliona evra VIDEO
Huso podstanar.jpg

 - Ovde vidimo kako jedna porodica, uz ljubav i trud, gradi svoju budućnost na imanju. Država je tu da podrži ovakve primere, jer oni ulivaju nadu i pokazuju da srpsko selo ima snagu da živi i razvija se. Ovakvi ljudi su ohrabrenje za celu Srbiju, rekao je ministar.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoMLADA AMERIKANKA SNIMALA SVOJU SRPSKU BABU KAKO PERE SUDOVE! I od nje i dede napravila internet senzaciju! Jer ovaj bakin potez niko nije očekivao (VIDEO)
baba melisa.jpg
DruštvoSRPKINJA U ČUDU! ZAŠTO SE NORVEŽANI IZUVAJU NA ULAZU U DEČJI DISPANZER: Svi su u čarapama i sede na podu, čak i lekari! To je stvar vaspitanja, a ovo je razlog
screenshot-20231019-144415.jpg
Moj biznisVRATIO SE IZ NEMAČKE I NA DEDOVINI PRAVI ČIPS OD VOĆA! Napustio odličan posao finansijskog savetnika i nije se pokajao
shutterstock-2351690007.jpg
Srbija"MOJ JEZIK PRIČAJU" Rečima se ne može opisati oduševljenje dečaka kad je čuo srpski u tuđini (VIDEO)
srpski jezik.jpg