"ZA 2 GODINE OD OVOG SAM ZARADIO DŽIP, KUĆU, KAFIĆ I KONJE" Šok-priča o uspehu na 350 km od Beograda! "Nazvao me čovek i kaže..."

"Nisam nikako kontao sebi sanske koze nabavljati... Svi alpina lepa, alpina mlečna... Ispalo spontano, nazvao me čovek, prodaje koze, nema ih ko više držati..., kažu videli da se bavim time, ne daju ih svakome, pa nek kod tebe završe, odem, pazarim, svidelo mi se, kad sam ih dovukao, mleka ko vode, isplativije njih 15 držati nego 40 nekih drugih, tako svoju priču započinje mladi Admir Omerčević (36) iz sela Ragale u Fojnici.

On je pre dve godine rešio da nabavi koze i tako započne svoj biznis. Za samo dve godine od toga, stekao je, veli, kuću, auto, konje i kafić!

Pred kamerom Alena Avdića, za njegov Jutjub kanal, ispričao je da od 15 belih koza namuze dnevno 45 litara mleka a znao je imati po 30 alpinki a isto toliko mleka namuze. Muze ih ujutru i uveče.

- Pa nije ni čudo što ti praviš kuće i kupuješ džipove... - glasio je komentar na koji se Admir samo slatko nasmejao.

Kako sam kaže i ne krije, ima - i rešio je da malo smanji jer je njihova čaršija mala a da ide u Sarajevo na pijac nema kad, a u Fojnici proda ama baš sve.

- Evo sad za vikend dođe žena iz Nemačke i jedna porodica iz Crne Gore i sve što sam sira imao u kući - četiri-pet kila, surutke i mleka, sve ode - kaže kozar i dodaje: Evo sad nema po kile sira u kući. Na imanju inače ima 22-23 muzne koze i uvek neko naiđe i rasproda sve što proizvede.

I to ne samo sir i surutku nego i jariće, samo za vikend prodao je sedmoro a prošle godine u sezoni čak 250.

- Kome prodao, pa narodu!, veli i dodaje pošto je kilo - 50 maraka (25 evra). Ako danas niko ne dođe, eto ih sutra dvojica, zovu me ljudi, imaju vikendice, kažu spremi, zakoljem, ispečem, isečem... Može dostava? Može! Zadovoljni i oni i ja... - priča kako mu ide posao i dodaje: Dobra roba i pošteno! Možeš 100 prodati, a jedno da ne valja pročuje se, kod nas se loša reč najbrže čuje...

- Dogovorim s čovekom jare 250-300 maraka i daš mu i teže i na svoju štetu, moraš da ispoštuješ čoveka, ali da slažeš ne smeš nikako... - kaže on i smeje se na podsećanje da je od koza džipa kupio, sad kuću zida i dolaze majstori da pokrivaju štalu pa će ako Bog da imati i 150 koza.

"Samo od mleka dnevno zaradim 100 maraka" I koze nisu jedino što drži, ima punu štalu stoke - tri konja! I živinu, drži kokoške... Samo od mleka dnevno uzme 100 maraka (što je 50 evra, 2 evra po litru), pa od tri-četiri kila sira dnevno što proda - kilo 20 maraka (10 evra), pa računaj! A gde su jarići tek... Nije krio ni kolika mu je mesečna zarada samo od mleka - 3.000 maraka odnosno 1.500 evra a godišnje 36.000 maraka odnosno 18.000 evra a gde su jarići, meso, sir, surutka. - Zvali me iz Beograda, Zagreba da pitaju kako da počnu s kozama ali ne možeš za 5 dana reći da ne ide, nije ni meni s neba palo, i ja sam se prve godine napatio. On kupi 5 koza i konta ne mora ništa raditi, mene ova štala koštala 15.000-16.000, moraš da ulažeš, kredit ne dižem ali ne može ništa preko noći... Da čovek ne mora da ulaže, ja ne bih znao šta ću od para - kaže uspešni kozar i dodaje da i ne gleda koliko para zaradi nego mu je važno da ima i da živi dobro. Žena mu ne radi, imaju dvoje dece.

Naglašava da ništa ne može preko noći i da je bilo teško ali da je on takav, uporan i uporan!

Krenuo je sad i u novi biznis - sa ženom je posejao 100 kila luka pa šta bude.

- Uložio sam 700 maraka u to a možda udari nevreme i ode sve, ali ne možeš tako da gledaš... Eno pre neki dan sam za 20 kokoši dao 600 maraka, dođe orao odnese... pa kupim jarad, kozu, ono krepa... - veli Admir koji je u firmi sad uzeo tri meseca neplaćeno pa će s konjima koje je kupio da pravi ture s turistima gore po šumi...

- Ja ne bih morao ni pola od ovoga, svaki dan zovu sa Biroa da se žena zaposli, a ne mora, nek uživa sa decom. Dođe ujutru, pomuze i ode, može da legne - malo kroz smeh kaže Admir pa dodaje da mu je žena vredna jer bi retko koja dolazila po dvaput-triput od kuće gore ovamo, pa muzla, sirila, polagala stoci..- kaže Admir koji joj je, veli otvoreno, rekao pre nego što su se uzeli da on radi s kozama i da je to to - ako hoće, hoće ako neće, biće druga a ako ne bude nijedna neće se ženiti.

Stigao i kafić da otvori!

Na opšte čuđenje i kafić je otvorio u Fojnici pa se voditelj s njim našalio kako dijasporu prvo nahrani, proda im meso, sir, mleko, jaja pa ih onda svrati u svoj kafić gde potroše još para na piće.

- Kod mene kafa najjeftinija - marka, i bolje 300 kafa po marku nego 20 po marku i po pa uz kafu još rakija, piće, sok, meze...

Admir veli i da mladi neće ništa da rade i da ne umeju s ljudima a treba umeti.

- Pa gde ima ovo, sediš u prirodi, zarađuješ, svoj na svome... Kaže mi drug sutra ima viza za tebe, ženu u Nemačkoj... Ali Admir neće: Odeš tamo a ovde ti Bog dao sve - borovnica, vrganja nabereš za sat onoliko a kilo po 8 maraka...

- Kaže mi čovek daj na zajam 100 maraka, a ja se polomio ovde za Bajram s jarićima da zaradim 1.000 maraka, a on sedi sunča se na balkonu, mogao je taj dan da dođe da mi pomogne, da zaradi... a traži mi 100 maraka - veli Admir koji je sa 36 godina već stekao onoliko što drugi mogu samo da sanjaju... Pa kaže i da mu je brat mlađi 14 godina a ne može pola ko on a za to je kriva ta šiša, ti burgeri, doneri, čips... Nema on pojma ni šta je sir, ni maslenica...

- Ja sam sa 7 godina konja držao uz plug, sad pola ne zna ni šta je plug - kaže Admir koji dodaje da u njegovom kafiću šiše nema niti će je ikad biti jer je izričito protiv toga.

