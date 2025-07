- Kada su počele one prve blokade promet nam je pao za oko 50 odsto, a otkako su počele ove nasumične prodaja je pala čak 70 odsto. Tržni centar je prazan, ljudi nema, desi se da svi mi zajedno prodamo jednu stvar dnevno. To je katastrofa i ne znam šta ćemo ako ovo stanje potraje. Dugo držim butik i imam mušterija po celom gradu. Zove me jedna i kaže videla sam haljinu na instagramu, htela bih da je kupim, ali ne mogu dok ne probam, a ne smem da se usudim da krenem kolima sa Dorćola na Novi Beograd. Kaže da je neki dan zbog blokada provela dva i po sata u autu u jednom pravcu - kaže vlasnica jednog butika u Piramidi na Novom Beogadu.