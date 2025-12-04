Slušaj vest

Reč je o buketima koje Čačani rado naručuju od nje jer takvo nešto nema da se kupi ni u jednoj cvećari.

Oduvek je kaže bila kreativna, volela je da pravi nešto svoje, a ima i zlatne i vešte ruke jer je od detinjstva učila sve ono što su znale i naše bake i naše majke - i da veze, i da šije...

Jestivi buketi Vladane iz Čačka Foto: TV Lav plus Youtube Printscreen

Ideja da počne da pravi jestive bukete i te kako joj se isplatila jer na tu ideju u Čačku dosad nije došao niko pa sugrađani često od nje traže nešto posebno za posebnu priliku, neko slavlje ili posebnu osobu u svom životu.

Screenshot 2025-12-03 134453.png
Foto: TV Lav plus Youtube Printscreen

Ono što je Vladani najvažnije kad "pogodi posao" jeste kome je buket namenjen, za koju priliku i od čega - rođendan, godišnjica...

Tako Vladana ima jestive bukete od slatkiša, čokoladica, voća, ali i od povrća, sireva, suhomesnatih proizvoda u koje može da se doda i flaša pića, zanimljiva čaša...

Screenshot 2025-12-03 134649.png
Foto: TV Lav plus Youtube Printscreen

A sve je počelo u vreme korone kada se zainteresovala za tu vrstu tzv. ruskih buketa posle čega je počela da pohađa i radionice za njihovu izradu, a prvi je videla, kaže, davno kad je pravila sebi buket za venčanje.

 - To je poteklo iz Rusije i sasvim slučajno sam naišla na jednu Ruskinju koja se s porodicom doselila u Novi Sad - Iju Makejevu i pošla na radionice, kurseve..., kaže Vladana objašnjavajući kako je naučila ovaj lep zanat.

