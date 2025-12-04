Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima naftnih kompanija MOL Srbija, OMV Srbija EКO Srbija, Кnez Petrol koje su, uz NIS, najveći snabdevači naftnim derivatima, o obezbeđivanju sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta.

"Nastavljamo da preduzimamo sve mere da obezbedimo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta. U tom smislu, posebno je važna finalizacija Akcionog plana za ublažavanje i otklanjanje posledica poremećaja u snabdevanju naftom i derivatima nafte, koji će predvideti korake i procedure pri stavljanju obaveznih rezervi naftnih derivata na tržište. Mehanizam obaveznih rezervi upravo služi da se prevaziđu privremeni poremećaji u snabdevanju, tako što se iz rezervi nadoknade nedostajuće količine goriva na tržištu, rekla je Đedović Handanović.

1/5 Vidi galeriju Dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, a da građani i privreda to nisu osetili Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ona je zahalila naftnim kompanijama MOL Srbija, OMV Srbija EКO Srbija i Кnez Petrol na saradnji u kriznoj situaciji i naglasila da je važno da se u ovom periodu odluke donose efikasno kako snabdevenost tržišta ne bi bila ugrožena.

"U Srbiju već gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, a da građani i privreda to nisu osetili. Činimo i činićemo sve da tako i ostane, sve dok se situacija sa NIS-om ne reši i rafinerija u Pančevu ne počne ponovo proizvodnju. Situacija se prati na dnevnom nivou i menja se iz časa u čas. Nastojimp da o svemu tome obavestimo javnost”rekla je Đedović Handanović.