Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obraća se javnosti posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom koji u Beogradu boravi povodom sastanka ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative.

- Uvek mi je zadovoljstvo da se susretnem sa Petereom SIjartom. Više puta smo ove godine imali priliku da se sastanemo i da razgovaramo o temama od zajedničkog interesa koje se pre svega tiču energetskog sektora. Našu saradnju u tom smislu i razmenu informacija smo podigli na najviši nivo. Imamo značajne zajedničke inicijative i na realizaciji budućih projekata ali sve ono što se tiče i trenutnih, dnevnih razmena iformacija ali pre svega i saradnje i podrške gde je to neophodno - kaže ministarka.

Na sastanku sa ministrom Sijartom razgovarala je o situaciji u zemlji dok se čeka odluka OFAC-a.

1/21 Vidi galeriju Zajednička pres-konferencija ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović i mađarskog šefa diplomatije Petera Sijarta Foto: Petar Aleksić

- Ono što jeste sigurno i ono što znamo je to da ruski vlasnici treba da izađu iz vlasništva NIS-a, da je to pre svega, zahtev da bi sankcije bile ukinute. Videćemo, nadam se u toku današnjeg dana ili noći kakav će odgovor stići, koji se pre svega tiče nastavka Naftne Industrije Srbije u tom periodu dok se pregovori vode. Ono što sam se zahvalila kolegi Sijartu je za to što svaki put kada smo dobijali produženje licence od strane američke Vlade, kada smo mi slali pisma podrške zahtevima Naftne Industrije Srbije da je to radila i mađarska Vlada, da nas je u tome podržavala jer svakako vide da ukoliko bi došlo do poremećaja sa snabdevanjem u našoj zemlji da to moež imati posledice i na ceo region. U tom smislu nas je mađarska Vlada podržavala - kaže Đedović Handanović.

Napomenula je da je mađarska kompanija MOL još aktivniji učesnik na tržištu Srbije od kada su uvedene sankcije.

- Samim tim mađarska kompanija je i povećala svoj tržišni udeo, povećala je svoj uvoz. Njihov udeo na našem tržištu je ove godine povećan na oko 12.2 odsto, to znači i da je uvoz povećan dva puta. U tom smislu smo zahvalni što su pomogli da prevaziđemo određene izazove već tokom ove godine. Ono što smo takođe ove godine nastavili su razvogovori o izgradnji naftovoda koji bi spojio Srbiju i Mađarsku i danas smo konstatovali da je bitno da se ti razgovori nastave i da se taj projekat nastavi i da njegova realizacija ne bude ugrožena zbog trenutne situacije sa Naftnom Industrijom Srbije.

Ministarka je govorila o značaju projekta poput novog naftovoda. Kako je rekla, to je strateški potez, nije kratkoročan i ne tiču se narednih nekoliko godina već narednih trideset i četrdeset godina.

- Radi se o naftovodu dugom 113 kilometara na srpskoj strani. Procene vrednosti projekta su nekih 156 do 160 miliona evra. To ćemo još videti i kada se raspiše Javni poziv za radove, na šta ćemo mi biti spremni već u prvom kvartalu naredne godine. Dosta posla je već urađeno u smislu studija izvodljivosti, idejnog projekta i prostornog plana a čekaju se trenutno lokacijski uslovi koji će biti završeni veoma brzo - kaže Đedović Handanović.

Na sastanku sa Sijartom razgovarala je i o gasnom sektoru.

- Mi trenutno držimo 187 milion metara kubnih gasa u Mađarskoj. To su dodatne količine koje će nam pre svega pomoći i ove zimske sezone u vezi snabdevanja našeg tržišta. Razgovarali smo i o mogućnosti snabdevanja Severnog koridora kada je u pitanju snabdevanje gasom - kaže Đedović Handanović.

Ministarka je napomenula da je na teritoriji Srbije započeta izgradnja novih skladišta gasa koja će duplirati naše kapacitete, te ćemo u tom smislu biti sigurniji za naredne grejne sezone.

- Zaključak je da ćemo ostati u bliskoj komunikaciji. Za nas je najvažnije da u nedeljama koje dolaze osiguramo tržišta kada su u pitanju naftni derivati. U tom smislu smo se takođe dotakli da u koliko bi trebali da stavimo na tržište naše obavezne rezerve, da imamo pomoć i mađarskog MOL-a pored rugih naftnih kompanija - kaže Đedović Handanović.

- Mađarska će sva sredstva koja su na raspolaganju uložiti s ciljem da doprinese da snabdevenost Srbije naftom bez obzira na okolnosti bude obezbeđena. Srpski prijatelji računajte na to - poručio je Sijarto.

Rekao je da je MOL, kao najveće preduzeće u Mađarskoj i jedan od najznačajnijih preduzeća energetskog sektora, u celom regionu spreman da poveća uvoz naftnih derivata i same nafte u Srbiju.

- U novembru su (MOL) svoje kapacitete u tom pravcu povećali za dva puta, a pred kraj decembra će taj dotok povećati za dva i po puta.

Naveo je da nedavni požar koji bio u MOL-u u Mađarskoj nema uticaja na nameru MOL-a i Mađarske da podrže Srbiju u ovoj , kako je rekao, nezavidnoj situaciji.

- Dakle, bez obzira na one posledice koje su nastale, MOL će u decembru dva i po puta povećati svoj izvoz prema Srbiji - istakao je Sijarto.