To pokazuje istraživanje potencijala za proizvodnju biometana u Srbiji, koje je u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine, sproveo Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“, koji finansiraju Evropska unija i Vlade Švajcarske, Švedske i Srbije.

Pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima, Jovana Joksimović, kaže da obnovljivi izvori energije imaju važnu ulogu u povećanju energetske sigurnosti i nezavisnosti Srbije, i da biometan ima potencijal da u budućnosti igra značajniju ulogu u procesu dekarbonizacije.

Plan do 2030.

- Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) do 2030. sa vizijom do 2050. godine, kad je reč o biometanu, predviđa mogućnost postepenog uvođenja biometana u sisteme dalјinskog grejanja, a potencijal ovog obnovljivog izvora prepoznat je i u okviru dekarbonizacije transporta. Korišćenje biometana biće podstaknuto razvojem regulatornog okvira, ali i realizacijom demonstracionih projekata, doprinoseći značajnom smanjenju proizvodnih troškova i pobolјšanju tehničke izvodlјivosti u pogledu transporta postojećim sistemom prirodnog gasa - navodi Joksimović.

Biometan je gas dobijen preradom organskog otpada i biomase koji ima sve važnije mesto u globalnoj energetskoj tranziciji. U okviru plana REPowerEU, Evropska komisija je postavila cilj da se do 2030. godišnje proizvede količina biometana koja bi pokrila oko 10% trenutne potrošnje prirodnog gasa u EU.

Obnovljivi izvor energije

Ovaj obnovljivi izvor energije doprinosi smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte i zagađujućih materija, kao i održivom razvoju zajednica. Uz to, omogućava zbrinjavanje ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i otpada, čime dodatno doprinosi očuvanju životne sredine.

- Biometan je domaći, lokalno proizveden, održiv i pouzdan energent koji može doprineti energetskoj nezavisnosti Srbije, smanjenju otpada i emisija štetnih gasova koji izazivaju zagađenje vazduha i klimatske promene. U partnerstvu sa nadležnim nacionalnim institucijama i međunarodnim partnerima, UNDP podržava stvaranje uslova za uspostavljanje novih, kao i za prelazak već postojećih biogasnih postrojenja na proizvodnju biometana. Posvećeni smo razvoju sektora obnovljivih izvora energije i cirkularne ekonomije, prepoznajući njihov značaj za izgradnju energetskog sistema koji koristi potencijal Srbije na pametan i klimatski odgovoran način - poručuje Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

Foto: UNDP

Biometan u Srbiji može da se proizvodi iz više vrsta široko dostupnih sirovina:

- Poljoprivredne sirovine (prvenstveno stajnjak, klanični i žetveni otpad)

- Organski otpad iz domaćinstava i prehrambene industrije

- Mulj kao nusproizvod prečišćavanja otpadnih voda. Povećan broj postrojenja za preradu otpadnih voda, što je cilj kojem Republika Srbija teži, znači ujedno i povećanu količinu mulja.

Dakle, to što danas smatramo otpadom i tako ga i tretiramo, može postati sirovina za proizvodnju goriva.

Domaćinstva i industrija

Prema nalazima UNDP-evog istraživanja, biometan bi do 2030. godine mogao da zameni oko 6% ukupne potrošnje prirodnog gasa u Srbiji, a do 2050. i više od 12%. U industriji i domaćinstvima, biometan bi mogao da pokrije gotovo 16% potrošnje prirodnog gasa do 2030. godine i više od 25% do 2050, što bi povećalo otpornost privrede i građana na energetske krize.

Samo u saobraćaju, biometan ima potencijal da, već od 2028. godine, gotovo u potpunosti zameni prirodni gas kao gorivo, sa 100% mogućnosti supstitucije do 2030. To bi doprinelo dekarbonizaciji sektora transporta i razvoju zelenih rešenja u ovoj oblasti. Na primer, javni i komunalni prevoz bi mogao da pređe na biometan, a ovaj energent bi mogao da se koristi i u teškom transportu i logistici.

Na tom planu, Scania i Volvo Trucks već razvijaju teška vozila sa motorima na biometan. Pritom, biometan može da zameni prirodni gas u Srbiji bez potrebe za ikakvom izmenom postojeće gasne infrastrukture.

Proizvodnja biometana doprinosi sledećem:

- Smanjen uvoz prirodnog gasa: Srbija većinu prirodnog gasa uvozi. Proizvodnjom domaćeg biometana smanjuje se zavisnost od nestabilnih spoljnih tržišta i cene energenata. Samim tim se smanjuje i spoljnotrgovinski deficit.

- Razvoj lokalne ekonomije: Biometan se proizvodi u ruralnim područjima od lokalnih sirovina, čime se direktno stimulišu poljoprivrednici, zadruge i mala preduzeća.

- Dodatni prihodi i uštede: Digestat je visokokvalitetno prirodno đubrivo koje nastaje kao nusproizvod proizvodnje biometana. Ukoliko bi bila regulisana upotreba digestata kao sredstva za ishranu bilja i oplemenjivanje zemljišta, proizvođači biometana bi mogli da ostvare prihod ne samo od prodaje energenta i/ili energije, već i od prodaje ovog prirodnog đubriva. Cena digestata je, pritom, niža od cene veštačkog (mineralnog) đubriva, što bi ujedno značilo i manje troškove za krajnje korisnike.

- Smanjeno zagađenje: Gas se, inače, nekontrolisano oslobađa s deponija. Prikupljanjem gasa koji se potom koristi kao sirovina za proizvodnju biometana, smanjuje se zagađenje i vazduha i zemlje i podzemnih voda.

- Smanjen rizik od požara na deponijama: Požari na deponijama se jako teško gase. Njihov uzrok je upravo gas koji se nekontrolisano oslobađa usled raspadanja nagomilanog organskog otpada. Proizvodnjom biometana produžava se i vek korišćenja deponija.