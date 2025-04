- Nemačka je apsolutni šampion u proizvodnji biogasa - sa oko 10.000 postrojenja, ovaj energetski gigant već uveliko ubrizgava biometan u svoju gasnu mrežu. Njihova tajna? Dugoročna državna podrška, jasna pravila i podsticaji koji privlače investitore. Danska ide još dalje - plan im je da do 2030. čak 70 odsto prirodnog gasa zameni biometanom, a do 2035. potpuno pređe na njega. Njihova strategija je kristalno jasna: organski otpad = energetski resurs. Francuska ima preko 500 postrojenja direktno priključenih na gasnu mrežu, a vlada nudi atraktivne subvencije za one koji ulažu u prečišćavanje biogasa. Cilj? Da biometan do 2030. pokrije 20 odsto ukupne potrošnje gasa u zemlji. Italija koristi biometan za energiju, ali i za transport - uz jake podsticaje za poljoprivrednike da se uključe. Gradovi razvijaju infrastrukturu za gasna vozila, a biometan postaje gorivo koje vozi budućnost. Švedska je otišla korak dalje - njihovi autobusi već godinama voze na biometan. Cilj je jasan: potpuna zamena prirodnog gasa u transportu do 2030 - kažu naši sagovornici, stručnjaci iz oblasti energetike.