Njegova dilema izazvala je lavinu komentara i saveta, od kojih neki otkrivaju kako šuma može postati prava zlatna žila. Da li biste vi znali šta da radite sa tolikim bogatstvom?

Nasleđivanje zemljišta, posebno šume, može biti izazov za one koji nisu upoznati sa mogućnostima koje ono pruža. Šuma nije samo prostor za seču drva – ona može postati izvor ozbiljnog prihoda, ali i dugoročne investicije. Pravilno upravljanje ovakvim resursom zahteva znanje, planiranje i pažljivo razmatranje opcija, piše Dnevno.hr.

Šta sa nasleđenom šumom?

Korisnik Redita pokrenuo je temu "Šta uraditi sa 100 hektara šume?" i opisao svoju situaciju:

"Nasledio sam nedavno, nemam pojma šta s tim. Otac mi je rekao da mogu povremeno zvati ljude da cepaju drva, pa da podelimo prihod pola-pola. Ali ne znam koje su još opcije. Prodaja ne dolazi u obzir,“ napisao je korisnik, tražeći savete od zajednice.

Prvi savet koji je dobio bio je da pogleda prostorni plan i utvrdi šta je tačno dozvoljeno na toj parceli – jer nije svaka šuma iste kategorije niti se u svakoj može raditi bilo šta.

Kako su drugi iskoristili šumu?

Jedan korisnik podelio je svoje iskustvo: !Imam 10 hektara, angažovao sam privatnike koji sarađuju s državnim šumama. Proredili su šumu, ja sam zaradio ozbiljan novac, a šuma je sada zdravija. Za 20 godina mogu to da ponovim.“

Međutim, drugi je upozorio na izazove: "Iako sam znao tačno koliko drvne mase imam, nisam uspeo ništa da prodam. Mnogi nude mizerne cene ili insistiraju na isplati tek nakon seče, što je rizično.“

I do 10.000 evra godišnje od šume

Jedan od komentara istakao je potencijal dugoročnih investicija: "Raskrčiš dva hektara, posadiš orahe. Posle par godina, jedan hektar može ti donositi i do 10.000 evra godišnje. Lidl i slični otkupljuju po dobrim cenama.“

Drugi korisnik je dodao: "Nasledio sam 19 hektara i već sam kupio dva stana od zarade. Moj deda je govorio: ‘Ja ležim, a drva rastu’.“