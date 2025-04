On ističe da je kuća uknjižena, ali priznaje da nije legalizovana.

- Plac ukupne površine 10ari.Stuja trofazna, kanalizacija, gradska voda, put do kuće bez trunkice blata - navodi Andrej Ilić u ogalsu.

On potencijalnim kupcima koji nemaju dovoljno keša nudi i mogućnost da deo cene isplate i zamenom za nešto drugo.

- Može po neka zamena za neki kamion šlep do 15.000e i ostatak keš, ili neki mini bager do 20.000e i ostatak keš,neki auto do 15.000e i ostatak keš. Cena je 45.000e - ističe prodavac.