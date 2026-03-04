Slušaj vest

Tokom prvih mesec dana naplate ulaska u zonu Fontane di Trevi zabeleženo je skoro 230 hiljada poseta ovoj znamenitosti Rima. Istovremeno, u Veneciji počinje nova faza sistema naplate ulaska u grad tokom 2026. godine.

Prema podacima nadležnih službi u Rimu, od 2. februara kada je počela naplata ulaska u zonu Fontane di Trevi, evidentirano je 229.896 poseta Fontani di Trevi, od čega je 217.597 posetilaca platilo kartu od dva evra, 3.499 su bili rezidenti, dok je 8.800 ulazaka bilo besplatno.

Ukupan prihod od naplate iznosi 435.194 evra i biće usmeren na održavanje kulturnog nasleđa i finansiranje besplatnog ulaza u gradske muzeje za stanovnike Rima.

Gradonačelnik Roberto Gvaltijeri ocenio je da rezultati potvrđuju da je moguće uskladiti zaštitu spomenika sa njegovom dostupnošću građanima, uz smanjenje gužvi.

Gradski odbornik za turizam Alesandro Onorato izjavio je da novi model pruža sredstva za zaštitu i bolje iskustvo za posetioce, dok je odbornik za kulturu Masimilijano Smeriljo istakao da je broj posetilaca fontane u prvom mesecu premašio broj ulazaka u Kapitolski muzej (Musei Capitolini) u Rimu tokom januara.

Mera je takođe izazvala kritike, uključujući i od britanskog lista Financial Times, dok je sindikat Cgil ukazao na navodne nepravilnosti u vezi sa radnicima angažovanim u kontroli ulaza. Gradske vlasti i kompanija Zetema odbacili su ove navode.

Istovremeno, nova faza sistema naplate ulaznica u grad počeće u Veneciji 2026. godine. Portal za rezervacije je otvoren od danas, a plaćanje će stupiti na snagu 3. aprila. Eksperimentalna faza obuhvata ukupno 60 dana između aprila i jula.

Cena će iznositi pet evra za one koji rezervišu najmanje četiri dana unapred, dok će deset evra plaćati oni koji prijavu izvrše u poslednja četiri dana pred dolazak. Cilj je podsticanje ranih rezervacija i efikasnije upravljanje turističkim tokovima.

Mera ostaje eksperimentalna, primenjivaće se od 8.30 do 16 časova i neće važiti za manja ostrva. Plaćanja su oslobođeni stanovnici regiona Veneto, kao i učenici i studenti koji pohađaju obrazovne ustanove u istorijskom jezgru grada ili na drugim ostrvima lagune.